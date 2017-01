V lednovém čísle britského časopisu Vogue napsala Victoria Beckhamová upřímný a otevřený dopis svému 18letému já. Je plný rad a doporučení pro dospívající dívku.

Mimo jiné sama pro sebe navrhla vedení deníku, aby tak v budoucnu mohla nahlédnout do minulosti a vrátit se zpátky do časů, kdy byla šťastná, spokojená. Zkrátka aby písemně zaznamenala okamžiky, na které nechce nikdy zapomenout.

Doslova napsala: „Potkáš Nelsona Mandelu, Mariah Careyovou, Eltona Johna. Moc tě prosím, veď si deník. Zažiješ spoustu skvělých okamžiků, na které zapomeneš.”

Přijmout nedokonalosti



Jedním z nejvíce překvapivých doporučení byl téměř jasný příkaz, aby se mladá Victoria v žádném případě nezabývala myšlenkami ohledně vylepšování poprsí. Napsala, že dnes už ví, že odhodlání k augmentaci (chirurgické zvětšení prsů) bylo způsobeno především její nejistotou a nedostatečnou sebedůvěrou v samu sebe. Doporučila: „Buď šťastná za to, co máš. Nauč se přijmout své nedokonalosti.”

Skupina Spice Girls v době největší slávy

FOTO: Profimedia.cz

Nebylo to ale poprvé, kdy se Beckhamová zmínila, že lituje zákroků na plastické chirurgii. V roce 2014 v rozhovoru pro Allure řekla, že si nechala silikonové implantáty vyjmout a že to nebylo ze zdravotních důvodů. Ač přesný důvod nikdy neuvedla, veřejnost měla jasno.

Zda byla Victoria jednou z prvních žen, které odstartovaly trend vyjímání silikonových implantátů, není známo. Nicméně data mluví jasně. Počet žen, které litují svého rozhodnutí a implantáty odstraňují, podle průzkumu časopisu Health od roku 2015 stále stoupá. Jen v roce 2014 bylo na operaci s cílem vyjmutí implantátů zhruba 24 000 žen.

Ani silikony nezaručí věčnou krásu



Doktorka plastické chirurgie, Jeanette Alexaderová, říká, že silikony nejsou nastaveny tak, aby ženě vydržely neměnné celý život, a mnoho žen je z tohoto faktu dříve nebo později zklamáno.

„Implantáty nemají neomezenou životnost. Čím déle je žena má, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude potřebovat další operaci, která je nutná pro jejich výměnu a obnovení,“ řekla lékařka. I to může být důvodem, proč se ženy nakonec rozhodnou nechat si implantáty vyoperovat.

Jakožto Posh Spice měla za úkol vyzývavou a sexy image. K ní jí dopomáhaly hlavně implantáty.

FOTO: Profimedia.cz

V životním cyklu ženy totiž nejenom ňadra, ale i celkový vzhled ovlivňuje řada věcí. Nejenom její hormonální profil, ale i genetické aspekty, životní styl, péče o pleť a další. Žádná operace na vylepšení vzhledu bohužel dotyčné dámě nepřinese dokonalý výsledek na celý život.

Někdy je třeba reoperace



Většina klinik ženám slibuje doživotní záruku, ovšem ta se vztahuje většinou jen na případné komplikace či jakoukoli formu poškození. U některých žen je také nutné provést reoperaci, například kvůli těhotenství a kojení.

Dnes už se výstřihy nechlubí. Je věrná elegantnímu a ležérnímu stylu a podporuje charitu.

FOTO: Profimedia.cz

Lékař plastické chirurgie by měl také případné zájemkyně o plastiku ňader upozornit na to, že platba za augmentaci nemusí být jedinými financemi vydanými za vylepšení vzhledu. Je totiž možné, že v průběhu let může být nutná další operace, například kvůli komplikacím, které se mohou projevit až za několik let.