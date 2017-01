Právě všudypřítomné mýty mezi sebou lidé často šíří. Bohužel se jimi pak někteří nedostatečně zkušení lidé mohou řídit, což může bránit jejich snaze v cestě za vysněnou postavou. Deník Huffington Post zmapoval čtyři nejčastější z nich.

Kalorie jako kalorie

Mylná domněnka, rozhodně není kalorie jako kalorie. Jde o mýtus, který se v lidech drží už velmi dlouho a stále se nedaří jej zcela vymýtit. Což pak i brání v tom, aby lidé dosáhli v hubnutí kýžených výsledků.

Aktuálně si lidé myslí, že je nezbytně nutné spálit více kalorií, než zkonzumujeme, jinak zkrátka a dobře nikdy nezhubneme. Bohužel to není zcela pravdivé, ačkoli právě toto tvrzení přihazuje milióny zisku do kapes firem zabývajících se touto problematikou. Nicméně myslet si, že v hubnutí jde pouze a jenom o energetickou bilanci a počítání kalorií, výrazně zjednodušuje celou pravdu.

Potravinářský průmysl tento mýtus podporuje, protože prodává zdánlivě zdravé nezdravé potraviny, které už na přebalu hlásají, že je můžete sníst a přesto budete fit. Jenomže nic není černobílé.

Pravdou je, že jsou špatné a dobré kalorie. Tělo je mnohem složitější, a když jíme, trávenina prochází nespočtem vnitřních procesů. Jídlo je víc než jen kalorie. Jde spíše o informaci, která vysílá našim buňkám určitou formu zprávy. Každé sousto ovlivňuje hormony, chemii mozku i metabolismus. Kalorie z tuků a bílkovin podporují spalování tuků, to, co se počítá, je kvalita, nikoliv kvantita kalorií.

Ty by měly pocházet z přímých zdrojů, vyvarovat by se lidé měli průmyslově zpracovaných potravin. Počítání kalorií není nutné, pokud se člověk zaměří na konzumaci čerstvých, domácích potravin a výrobků. Zapomínat by se kromě kvalitního masa a ryb z volných chovů nemělo ani na ořechy, houby a semena, čerstvou zeleninu, ovoce a zdravé tuky.

Geny předpovídají zdraví

„Obezitu máme v genech. Tlustá byla babička, děda, maminka i tatínek, budu tlustý taky.“ Ano. Je možné, že někteří lidé mají větší predispozice k nabírání tělesné hmotnosti, pomalejší metabolismus i nepříliš kladně vypěstovaný vztah k pohybu. Ale to, že vaši rodiče mají nadváhu, rozhodně neznamená, že vy ji musíte mít také. Vše spočívá v tom, jak se k tomu jedinec sám postaví.

Podle lékařů existuje 32 genů spojených s obezitou, ovšem ty tvoří pouze 9 % případů obezity. Dnes je obézních zhruba 35 % Američanů, v roce 2050 se jejich počet zvýší až na 50 %. Naše geny se zkrátka a dobře nevyvíjejí tak rychle, aby dokázaly udržet krok s takovým raketovým růstem obezity.

To, co se mění, nejsou naše geny (ty se mění o 5 % za 20 000 let), ale čím dál vyšší počet konzumovaného cukru a mouky na osobu. Tyto a další faktory, jako je nedostatek pohybu a zdravé stravy, zásadním způsobem přispívají k obezitě, přičemž genetika je faktorem nejméně důležitým.

Když budu cvičit, můžu jíst cokoli

Cvičím proto, abych mohl jíst nezdravé věci. Toto tvrzení bohužel také nedává smysl, pokud člověk pochopí, na jakých principech funguje lidské tělo. Když si po sportu dopřejete muffin, dort, či jinou nezdravou svačinu, celá řehole přijde vniveč.

Pokud se budete snažit zhubnout pouze za pomoci pohybu, ale do svého snažení nezahrnete změnu stravy, sami sebe přednastavíte k selhání. Jestliže změníte stravu a přidáte pohyb, zhubnete. Jestliže ale nezměníte stravu, možná přiberete nějaké svaly, zlepšíte vytrvalost a sílu a budete celkově zdravější, nicméně příliš kil neshodíte.

Když si dáte jídlo ve fastfoodu, abyste jej spálili, budete muset uběhnout několik kilometrů denně po dobu nejméně jednoho týdne, aby se vám podařilo jídlo zcela spálit. A pokud se takto stravujete denně, k efektivnímu spálení byste měli za jeden den uběhnout maraton (42,195 km). Zkrátka a dobře, cvičení by mělo jít ruku v ruce se zdravou stravou.

Všechny tuky jsou špatné

Jeden z velmi aktivních mýtů. Ale tuk není sprosté slovo. Je totiž důležitý jak pro celkové zdraví, tak pro hubnutí. Například dieta s vyšším obsahem tuku pomáhá lidem spálit až o 300 kalorií denně více, což je ekvivalent přirovnatelný například k hodinovému běhu.

Vhodný tuk urychluje metabolismus a má protizánětlivé účinky. Správná skladba tuků v dietě je ve skutečnosti doslova palivem pro buňky. Pojmem dobré tuky se rozumí extra panenský olivový olej, řepkový olej, rybí tuk, ale i suroviny obsahující zdravé tuky jako avokádo, ořechy, semínka apod.