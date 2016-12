Ačkoliv jste se předchozí večer moc dobře bavili a alkohol tekl proudem, ráno se probouzíte s pocity točící se hlavy, žaludkem na vodě a vyschlým krkem. Pulzující spánky brání přemýšlení, únava zase pracovnímu nasazení, které se ve všedním dni očekává. Deníku Dailymail se svěřilo několik čtenářů se svými tipy, jak se rychle a účinně zbavují kocovinových stavů.

Pomerančový džus, ostropestřec i losos



Ačkoliv se spousta lidí shoduje, že míru kocoviny umí potlačit množství vody, které mezi jednotlivými drinky budete popíjet, úplně vás to nespasí. Jeden z tipů, jak zmírnit kocovinu, je ale lahodnější nealkoholický drink. A tím je pomerančový džus.

„Když mám kocovinu, vždycky vypiju alespoň celou krabici pomerančového džusu, hodně mi to pomáhá,“ svěřil se jeden ze čtenářů. Dalším tipem jsou pak o něco extravagantnější způsoby, jako například polykání černého uhlí nebo užívání byliny ostropestřce mariánského buďto v tabletách, nebo v podobě čaje. Tato bylina je již několik let používána k ochraně jater.

Jídla, která obyčejným lidem pomáhají co nejrychleji se dostat do formy, jsou také zajímavá. Patří mezi ně například uzený losos, míchaná vajíčka, připravovaná na másle, s toastem. Jeden ze čtenářů uvedl, že to jsou právě vejce, která ho vždy a za každých okolností hned postaví na nohy. Mezi další tipy patřila i sklenice studeného mléka s kurkumou.

Pohled lékařů: vyhněte se nezdravému jídlu

Podle health.com kocovinu spousta lidí řeší dalším přísunem alkoholu. Tím se ale problém neřeší, protože se dříve nebo později s kocovinovým stavem budou muset stejně vypořádat. Lékař Charles Cutler, internista z Norristownu, říká, že je třeba dát tělu po alkoholovém dýchánku čas na zotavení a že pití jiného druhu alkoholu momentální stav sice zlepší, nicméně zhorší pozdější průběh.

Jak už předchozí tipy „lidí z davu“ ukázaly, mnoho z nás snídá po alkoholovém dýchánku nezdravě. Ale to je podle lékaře Johna Bricka, vědce a autora knihy The Doctor’s Hangover Handbook, pěkný nesmysl.

„Nemůžeme doporučit žádná specifická jídla, i když z výzkumů je patrné, že některým lidem pomáhají například tousty s medem,“ říká Brick. Spíše ale doporučuje snadno stravitelnou, lehkou stravu, jako jsou například cereálie. Důležitá je taky hydratace, tedy dostatečný příjem čisté, neslazené vody.

Pozor na „tablety proti kocovině“

Na trhu je i mnoho tablet, které slibují rychlé a zázračné „uzdravení“ z kocoviny. Jenomže nic není tak ideální, jak se na první pohled může zdát. „Tyto pilulky byly zkoumány a vyhodnotili jsme, že nejsou tak efektivní. Sice s nějakými problémy pomohou, ale rozhodně je nevyřeší všechny,“ říká Joris C. Verster, asistent profesora psychofarmakologie na Utrechtské univerzitě v Nizozemsku.

Podle mnoha názorů spousta těchto pilulek působí stylem placebo efektu a studie z roku 2005 dospěla k závěru, že neexistují téměř žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by tyto léky měly s léčbou kocoviny nějak významně pomáhat. Placebo efekt ovšem nevyvracejí. Cutler místo toho doporučuje užívání multivitamínů, které mohou po celonočním „flámu“ tělu chybět.

Káva může stav zhoršit



Ačkoliv můžete být po noční jízdě unavení, lékaři doporučují vyhnout se konzumaci kofeinu. A to tedy především ve formě kávy, pomocí které se lidé snaží ze spárů kocoviny vymanit. Hrnek kávy může totiž příznaky kocoviny naopak ještě zhoršit.

„Kofein zužuje cévy a zvyšuje krevní tlak, což může mít za následek ještě horší kocovinu. Pokud ale pravidelně pijete kávu, například ráno, udělejte si poloviční množství. Počkejte 30 až 60 minut a uvidíte sami, jak se budete cítit,“ doporučuje John Brick.