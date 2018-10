ema, Novinky

Nejčastějším problémem, který zaznamenávají oční lékaři při vyšetření, je takzvaná vetchozrakost. Lidé jí trpící mají problémy se zaostřováním na blízko, což se projevuje především při čtení nebo při práci na počítači. To s sebou nese i další zdravotní obtíže, jako je bolest hlavy, pálení a svědění očí, pocit zamlženého vidění. Pokud na sobě začne člověk pozorovat tyto příznaky, měl by co nejdříve navštívit očního lékaře. „Včasné odhalení oční vady je pro následnou léčbu velmi podstatné,“ upozorňuje Pavel Stodůlka z oční kliniky Gemini.

Prevenci je potřeba dodržovat

Pravidelně bychom měli docházet k očnímu lékaři, stejně tak jako dodržujeme prevenci u zubních lékařů nebo ženy u gynekologů. A zapomenout bychom neměli ani na ty nejmenší, na děti. Podle Společenstva českých optiků a optometristů klesá počet dětí, které nosí brýle. A důvodem je právě zrušení povinných návštěv očních lékařů. Bohužel i kvůli tomu se oční vady, které se daly odhalit už v dětství, objeví až v době dospívání, což je lékaři považováno za problém. Podle nich by měl každý člověk chodit na preventivní prohlídky alespoň každé dva roky.

„Měření zraku je úkon, který je běžně hrazen zdravotní pojišťovnou. Tedy si ho může nechat přeměřit kdokoliv jednou ročně. V soukromé sféře je většinou měření zraku účtováno, je ale zdarma v případě, že si člověk brýle v prodejně koupí,” říká optik Filip Žilka z Žilka Optik Studio.

Kdysi se četlo pomocí kamene

Říká se, že oči jsou brána do lidské duše a zřejmě na tom i něco bude. Oftalmolog se sice zaměřuje především na oční vady a problémy, ovšem i on může odhalit velmi závažnou chorobu. I když se člověk nemocen necítí, jeho oči to řeknou za něj. „Nejčastěji se podle vyšetření očí dá odhalit cukrovka, výjimečně nález na duhovce nebo sítnici může ukazovat zánět kloubů nebo závažnou infekci, AIDS, tuberkulózu nebo syfilis,“ uvedl Stodůlka.

Nejčastější pomůckou v případě zjištění oční vady jsou brýle, které se nosí už od nepaměti. První zmínky o předchůdcích brýlí pocházejí z roku 1000 našeho letopočtu, kdy byl vynalezen tzv. „čtecí kámen“, předchůdce dnešní lupy.

Nošení brýlí s sebou nese ale i řadu nevýhod. Pokud je někdo odkázán na každodenní nošení brýlí, může se setkávat s otlačováním nosu, což může být velice nepříjemné. I s kontaktními čočkami je ale spojena řada nepříjemností. Některým lidem nevyhovuje jejich aplikace, jiní mohou trpět záněty oka, které způsobuje nedostatečná hygiena při jejich nanášení.

Za kontaktní čočky a brýle lidé v Česku utratí až čtyři miliardy korun ročně. Jen malé procento lidí řeší problém operací, která stojí od 15 000 korun výše. Tu můžete podstoupit pouze s důkladným vyšetřením odborníka, který stanoví, zda je pro vás vůbec vhodná.