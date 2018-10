das, Novinky

„Trifokální nitrooční čočka je vyrobena z hydrofilního akrylátu, díky kterému má výbornou tvarovou paměť a vynikající čirost. Je možné ji do oka implantovat miniaturním řezem a vevnitř oka se pak díky tvarové paměti čočka rozvine do původního tvaru. Její optika je opatřena takzvanou difrakční strukturou, která je vyrobena maximálně přesnou technologií, a tím se dosahuje efektu spočívajícího v tom, že je obraz zaostřován na více vzdáleností,“ vysvětluje Pavel Stodůlka, primář oční kliniky Gemini.

Laserová operace umožňuje čočku v oku usadit co nejpřesněji a dosáhnout díky tomu vysoce kvalitního vidění. Výhodou trifokální čočky je také to, že se do oka vkládá pomocí speciálního zavaděče a lékař se jí během operace vůbec nedotkne, což snižuje riziko možné infekce.

„Operace provádíme ambulantně a díky moderním technologiím jsou bezbolestné a velmi rychlé. Délka pobytu pacienta na sále je kolem 20 minut, samotná operace trvá pár minut. Bezprostředně po operaci je vidění trochu zamlžené, pacienti ale vidí už v okamžiku, kdy opouštějí sál. V případě odstranění větší oční vady je zlepšení patrné už pár minut po operaci,“ dodal Pavel Stodůlka.

Cena za implantaci trifokální čočky je 25 tisíc korun a ve spojení s laserovou operací je celková cena 30 tisíc korun.