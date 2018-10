zun, Novinky

„Celou abdominoplastiku (plastickou operaci břicha) doporučuji ponechat až po dětech, jelikož případné další těhotenství se na kvalitě břišní stěny podepíše nejvíce,“ sdělil pacientce při konzultaci vedoucí lékař Perfect Clinic Zdeněk Pros. 26letá Lucie byla tímto závěrem plastického chirurga trošku zklamána. Velmi zhubla, a proto se chtěla zbavit povislé kůže na břichu. Nicméně do budoucna plánuje ještě jedno dítě.

„Není to o tom, že bychom nechtěli klientce vyhovět, to naopak. Když bude na zákroku trvat, samozřejmě ho provedeme. Jen považuji za férové jí sdělit, že se jí po dítěti opět břicho změní a pravděpodobně pak bude chtít jít na reoperaci,“ vysvětluje svůj postoj Zdeněk Pros.

Silikonové implantáty a modelace

Aby výsledky estetických plastických zákroků byly co nejpřesvědčivější a pokud možno trvalé anebo dlouhodobé, je správné načasování klíčové. Stejně jako operaci břicha doporučují lékaři odložit na dobu po dětech i zvětšení prsou. Přitom v případě silikonových implantátů nejde o riziko znemožnění kojení.

„S implantáty se kojit dá. Řada mých pacientek kojila třeba i rok a půl,“ míní Zdeněk Pros. Jde spíš o to, že žena musí vlivem těhotenství a kojení opět počítat se změnou tvaru prsou. „Mléčná žláza se zvětší, kůže prsu se vytáhne a v polovině případů se do původního stavu už nevrátí. Takže i prsa se silikonovými implantáty nebudou zdaleka vypadat tak krásně po dětech jako před nimi,“ upřesňuje lékař s tím, že je pak samozřejmě možná reoperace.

Ilustrační foto

FOTO: fotobanka Profimedia

Ještě jiná je situace v případě modelace prsou v kombinaci s jejich zmenšením. „V takovém případě redukujeme také část mléčné žlázy a tady hrozí riziko přerušení mlékovodů natolik, že je pravděpodobnost znemožnění kojení celkem vysoká,“ konstatuje lékař z Perfect Clinic Jiří Paděra a dodává, že lékaři všechny ženy na tuto možnost zvlášť důrazně upozorňují při konzultacích.

Na druhou stranu v případě starších pacientek není věk obvykle na překážku pro provedení augmentace (zvětšení) prsou. Pro vhodnost operace je rozhodující primárně celková kondice ženy.

Kdy je dobré si pospíšit

Jiná situace panuje u úprav nosu či uší. Nos lékaři doporučují operovat ideálně ve věku 18 až 35 let, kdy je kůže nejvíce elastická a tedy přizpůsobivá změně. Problém s odstátýma ušima je na místě vyřešit dokonce ještě výrazně dříve. „Aby dítě bylo schopno bez zbytečných stresů projít operací v lokální anestezii, doporučujeme dovršení pátého až šestého roku věku, což je zároveň i věk před začátkem školní docházky, kdy je ratolest ušetřena posměšků ve škole,“ míní jeden z vedoucích lékařů Perfect Clinic Roman Kufa s tím, že dítě se tak co nejdříve zbaví esteticky rušivého a často stigmatizujícího defektu.

Také výsledný efekt liposukce do značné míry ovlivňuje včasnost zákroku. „Výsledky bývají nejpřesvědčivější, pokud operaci provádíme zhruba do 45 let věku ženy či muže, kdy má kůže ještě dostatek elasticity, snáze se pak přizpůsobí novému objemu a dosáhneme hladkých obrysů,“ konstatuje Kufa.

Face lifting

V podstatě bez omezení horní věkové hranice zdravého pacienta mohou lékaři provádět operaci horních a dolních očních víček. Podobně je na tom face lifting neboli vypnutí obličeje, se kterým ale radí plastičtí chirurgové nespěchat. Pokles kůže kvůli gravitaci se zastavit nedá a toho, kdo začne příliš brzy, čekají v životě pravděpodobně další náročně zákroky. Mladším věkovým kategoriím po čtyřicítce proto odborníci doporučují využít metody, které projevy stárnutí vyřeší jen dočasně.

