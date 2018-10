Dana Sokolová, Novinky

Podle průzkumu společnosti Unilever se v České republice jen za rok 2007 prodalo 250 000 cyklistických kol a na kole jezdí aktivně dva milióny lidí.

Jízda na kole je vhodná nejen pro každou věkovou kategorii, ale i pro lidi se zdravotními problémy, kteří si potřebují zlepšit svoji kondici a ochablé svaly. Šetří totiž takzvané velké klouby - zejména kolena a kyčle a je pro člověka hned po chůzi nejpřirozenějším pohybem.

Pokud toužíte zhubnout, musíte na kole jezdit co nejdéle a to ideálně více než 45 minut alespoň třikrát v týdnu. Váš tep se musí pohybovat v hodnotách, při nichž se spalují hlavně tuky a ne jen cukry.

Pokud nemáte speciální měřič tepu, pak existuje jednoduché pravidlo - chcete-li se pohybovat v takzvaném aerobním režimu, při kterém se hubne, musíte být zadýchaní, ale musíte ještě zvládnout mluvit bez potíží. Taková aktivita pak musí trvat déle než půl hodiny v kuse.

Nepodceňujte výběr kola

Pokud uvažujete o nákupu nového kola, pak především zvažte, jak a kde ho budete používat. Zda budete více jezdit v přírodě, po asfaltových cestách nebo výhradně po městě. U kol existují rozdíly v modelech pro muže a ženy. Např. odlišná geometrie rámu, který je kratší a má jiný poměr mezi délkou a výškou, sedlo respektující rozdílnost dámského pozadí, jiná velikost řidítek beroucí v potaz ženské rozměry rukou či odlišná délka klik pro zajištění co nejefektivnějšího šlapání.

V každém případě než vyjedete ze samotného obchodu, určitě si na kolo sedněte a vyzkoušejte ho.

Základní druhy kol Horská kola - jsou určena převážně do náročného terénu. Jsou vhodná pro sportovně založené cyklisty, kteří upřednostňují jízdu mimo cesty. Na těchto kolech se dá jezdit samozřejmě i po silnicích a cestách, ale svou konstrukcí a typem pneumatik jsou určena převážně do náročnějšího terénu. Kvalita a použití se odvíjí od ceny vybraného modelu, čím dražší tím lepší, kvalitnější – nepotřebuje tak častou údržbu.

Silniční kola - Kola vhodná pro cykloturistiku. Jsou určena především pro asfaltové a zpevněné cesty bez výmolů. Obdoba krosových kol, k jejichž výbavě ale často patří blatníky, nosiče a kompletní osvětlení. Díky tomuto vybavení je trekkingové kolo vhodné i jako dopravní prostředek.

Krosová kola (Trekkingová) - Kola určená jak do lehčího terénu, tak i na silnice a cesty. Toto kolo vybírá cyklista, který bude kola zhruba z 80% používat na polních, lesních cestách a na zpevněných komunikacích. Krátkodobě lze toto kolo využívat v nenáročném terénu i mimo cesty. Krosová kola jsou v poslední době velmi populární a jsou přímo předurčena pro cykloturistiku.

Při výběru nového kola nezapomeňte ani na kvalitní sedlo. Takové sedlo by mělo být nejen pohodlné, ale zároveň musí být schopno i čelit nárazům při samotné jízdě. Je tedy velký rozdíl mezi sedlem pro horské kolo a silniční kolo. Rozhodně je tedy lepší zajít do specializované prodejny a i výběr sedla zde zkonzultovat.

Bezpečnost by měla být pro každého prioritou

Než vyrazíte na silnice i lesní cesty měli byste si uvědomit, že i poměrně krátká a nenáročná jízda se může proměnit v doslova v horor. Je tedy dobré myslet i na helmu a reflexní prvky nejen na kole, ale i oblečení.

U velkého procenta úrazů cyklistů mohla právě přilba zabránit samotnému úrazu nebo dokonce zachránit život. Bez přilby ohrožujete především sami sebe, zvlášť v dnešním silničním provozu. Přilby dokáží zachránit život i dospělým, nejen dětem do patnácti let, kterým to předepisuje zákon.

Helmu si musíte vždy vyzkoušet, protože každý výrobce vyrábí trochu jiný vnitřní tvar. Helma vás nesmí nikde tlačit a měla by být i dobře odvětrávána, aby se vám v ní příliš nepotila hlava. Zkuste nastavit upínací mechanismus, nasadit přilbu na hlavu a dotáhnout. Dobré je i potřepat hlavou. Ukáže se, jak přilba sedí.

Reflexní prvky jsou na kolech dnes už samozřejmostí. Podle odborníků je ale velmi důležité nezapomínat ani na samotné oblečení. „Vidět a být viděn“ je v tomto směru nejdůležitější.