Sama na dovolené aneb Když si chcete odpočinout od starostí i lidí

Samozřejmě ne každý chce trávit volné dny v divoké přírodě a ujít trasu přes tisíc mil dlouhou. Nicméně dovolená, kde si odpočineme nejen od běžných starostí, ale i od blízkých lidí, láká čím dál víc žen.

Nehledě na to, že stále víc z nás je i single – a hledat před každými prázdninami nějakého parťáka či parťačku ať už na toulky, nebo pro slunné dny někde na pláži, může být potíž.

V houfu, nebo na vlastní pěst?

Samostatnou dovolenou si např. podle cestovní agentury G Adventures objednává cca 51 procent jejích klientů. A 70 procent z nich jsou ženy.

„Na dovolenou jezdí zvlášť i manželské páry. Prostě proto, že nemají stejné cestovatelské zájmy,“ vysvětluje Bruno Poon Tip z cestovní společnosti Just You, jež se na zájezdy pro jednoho přímo specializuje. „Ženy tvoří tři čtvrtiny našich klientů,“ dodává.

Najít si cestovní agenturu, která zajišťuje sólo dovolenou, je rozhodně to nejbezpečnější řešení pro ženy, které chtějí cestovat samy, ale trochu se bojí. Podle Tipa je to také perfektní způsob, jak najít přátele na příští výlet.

Bývá to však i organizovanější zábava, což nemusí vyhovovat každému. „Cestování s jinými lidmi je také skvělé, alespoň pokud jsou to ti správní lidé. Jsou však období, kdy potřebuju nechat všechno a všechny doma a odjet podívat se do světa sama,“ říká autorka píšící o introvertech Sophia Demblingová, která sólo dovolené doporučuje nejen jim.

„Je to mimořádná radost sedět v letadle, kdy z vás spadne všechna nervozita z balení a rozloučení a máte před sebou jen dobrou knihu, let a dobrodružství. Podobně jako hodit do auta zavazadla spolu se svačinou a pustit si nahlas muziku ve chvíli, kdy vyjíždíte na dálnici,“ láká autorka.

Kam se jezdí sólo?

Čeká nás dobrodružství, kdy se nemusíme nikomu přizpůsobovat. Ale i to může mít své nástrahy. Osvoboďte se od svých očekávání.

Když plánujete první sólo výlet, je přirozené, že si vyberete svoji vysněnou destinaci. A i když půjde o jedno z nejkrásnějších míst na světě, těžko se vyrovná fantazii. Vytvořit si nerealistické očekávání vede k nevyhnutelnému zklamání.

Ale pokud se tomu vyhnete, čekají vás úžasná překvapení. K nejlepším zemím pro sólo cestovatelky patří podle různých žebříčků například Island, zvlášť pokud hledáte klid v nádherné přírodě. I Portugalsko je velice populární, Lisabon je fantastické místo, kam není problém přijet sama s batohem. A třeba krásné Slovinsko není tak daleko a dají se tu prožít všechna čtyři roční období najednou...

Ze vzdálených destinací specializované servery doporučují např. jižní pobřeží Austrálie, kde potkáte velice přátelské lidi, užijete si krásné výhledy na moře i města jako Adelaide a Brisbane.

Sólo dovolená může být paradoxně i skvělá příležitost, jak potkat nové lidi. Jsme-li samy, k náhodnému povídání či kontaktu nás to tak nějak přirozeně tlačí. A je jedno, jestli jedeme s cestovkou nebo na vlastní pěst.

Nepřeberné množství informací a inspirace nám v tomto směru nabízí internet. Propátrejte proto třeba blogy cestovatelek, kde určitě najdete řadu tipů, jak se na cestách zařídit, kde se ubytovat, jak se chovat, s kým se dát do řeči.

V průvodcích nebo na místních stránkách destinace, kam vyrážíte, můžete vybírat akce, které se tam v době vaší návštěvy pořádají. Třeba lekce tance pod širým nebem, organizované prohlídky a výlety, setkání komunity Čechů, kteří zde žijí trvale.

Jen samy za sebe

Ať už míříme do lůna panenské přírody, za historickými skvosty nebo do živého pulzujícího města, máme možnost na pár dnů zjistit, jak se nám bude dařit na vlastní pěst a jaké to je spoléhat jen sám na sebe. Zejména pro ženy zvyklé o někoho pečovat to může být přelomová zkušenost.

„K zažitým stereotypům patří představa, že blízcí lidé jsou odpovědní za naši spokojenost, za to, aby byla naplněna naše přání, aby s námi vše prožívali. A i naopak my máme pocit, že musíme udělat vše pro spokojenost těch druhých. Ve skutečnosti nám ale taková očekávání život pěkně komplikují,“ upozorňuje terapeutka Monika Hodáčová.

Co se naučíme?

I psychoterapeutka Payal Javaová v cestování vidí velkou šanci k osobnímu růstu:

Objevujeme samy sebe. Nejlepší příležitost objevování sama sebe je při objevování světa. Uděláte něco, co definuje pouze vás, bez jakékoliv zodpovědnosti za rodinu nebo přátele. Budou to na chvíli pouze vaše volby a rozhodnutí.

Získáme sebevědomí. Pokud se vydáte do světa, vaše sebedůvěra jednoznačně poroste. Zvlášť pokud jste si nebyly jisté, jak sólo dovolenou zvládnete. Budete se přirozeně muset poprat se svým vlastním strachem. Nakonec ale nebude záležet na tom, kolik jste napočítaly výher a proher, ale na tom, že jste je překonaly.

Objevíme naši divočejší stránku. Vždy je tu něco, co lidé chtějí udělat, ale v běžné rutině to nějak pořád nevychází. Ať už jde o skok padákem, bungee jumping nebo cokoli jiného.

Budujeme odolnost. Cestování jednoznačně zvyšuje mentální odolnost. Tím, že si troufnete na neznámé věci, víte, že něco zvládnete, že je dokážete úspěšně zopakovat a že se i jindy můžete pustit do rizika.

Budeme přizpůsobivější. Když odejdete ze svého světa, učíte se, jak se přizpůsobit novým podmínkám, adaptovat se na ně, což výborně zaměstnává a procvičuje mozek.

Zvýší se náš zájem. K prozkoumání si přece vyberete místa, která samy chcete. Nemusíte brát ohledy na partnera, děti, kamarády. Nestrávíte den lezením na kopec, pokud chcete vidět památky, a obráceně.

Poznáme se zevnitř. V každodenním životě se člověk drží zajeté rutiny. Kdežto na osamělých výletech poznáváte své silné i slabé stránky. Překonáváte sama překážky, vnímáte dění jen sama za sebe a také máte čas se do sebe ponořit. To nemusí být snadný proces, nicméně je velice důležitý. Pomůže vám odpovědět si na řadu vlastních otázek.

Noví lidé i místa nám přinášejí nové poznatky. Od nového člověka či skupiny se vždy dozvíte něco nového - minimálně o svých komunikačních schopnostech. Také získáte nové zážitky, jíte jiné jídlo, poznáváte nové kultury.

Jak cestovat bezpečně

Podle Kate McCulleyové, cestovatelky a autorky blogu Adventurous Kate, který radí ženám, jak cestovat sólo, je úplným základem dodržet těchto pár pravidel:

Zjistěte si informace předem, nejen o bezpečnosti a místních komunikačních zvyklostech, ale třeba i kontakt na vaši ambasádu.



Nechte si všechny cenné věci u sebe, když se přesouváte.



Z ubytovacího zařízení odcházejte jenom s tím, co potřebujete, zbytek zamkněte.



Nevěřte lidem až příliš rychle.



Hlídejte si, kolik toho vypijete, ale také nenechávejte nápoj bez dohledu.



Zapadněte mezi místní tak moc, jak jen to jde.



Neváhejte zaplatit trochu víc za bezpečnost.



Určitě se pojistěte.



Dávejte o sobě vědět svým blízkým velmi často.

Úskalí sólo výprav

Je to dražší

Nemáte se s kým podělit o výdaje, třeba za půjčení auta atd. A pak zejména ubytování, kde připlácíte za nevyužitou postel. Je proto dobré předem zjistit, jací do vybrané destinace jezdí cestovatelé a klienti, jestli jde o rodinný resort atd. A hlavně zda mají služby vstřícné k sólo cestovatelům.

Pokud bukujete hotel, vyplatí se hledat déle, popřípadě vynechat prostředníka a domluvit se přímo se zařízením. Například zaoceánské výletní lodě jsou na přísun jednotlivců zařízené.

Musíte se více starat o osobní bezpečnost

Je to jedna z největších obav, kterou mají hlavně ženy, i když v principu cestování nemusí být vůbec nebezpečné. Vyhledejte si proto, jak jsou které destinace bezpečné, udělejte si průzkum místních rizik.

Zažijete pocit osamění

Sem tam se cítí osamělý snad každý sólo cestovatel. Pokud se vám to ale bude zdát příliš, stačí vyhledat společnost.

Nemůžete své zážitky sdílet