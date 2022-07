Poradna: Dřel jsem a ona si užívala za mými zády

Celé to začalo mým rozvodem. Když jsem se z něj vzpamatoval, začal jsem víc chodit mezi lidi, sportovat s partou kamarádů a jezdit na výlety. Na jedné ze společenských akcí jsem se seznámil s pětapadesátiletou ženou. Mně bylo šedesát. Padli jsme si oba do oka a začali se víc stýkat. Nakonec jsme se do sebe zamilovali. Tedy já do ní určitě a ona to tehdy tvrdila také. Vídali jsme se jeden až dva dny v týdnu a o víkendu spolu jezdili k ní na chalupu. Její menší část se dala obývat, ale větší část byla v podstatě ruina. Na tu byl smutný pohled. Protože jsem stavař, připadalo mi, že je to škoda. Když přítelkyně zjistila, že bych tu opravu zvládl, měla radost a v té myšlence mě podporovala. Plánovali jsme, že bychom se na chalupu nastěhovali, v klidu tam žili a v Praze si nechali jenom malý byt. Nakoupil jsem stavební materiál za půl milionu korun. Přítelkyně mi na něj přispěla jen trochu, víc peněz prý neměla. Pustil jsem se do práce a za pět let vypadala chalupa jako ze škatulky. Měl jsem z toho radost. Byla to sice dřina, ale dělal jsem to rád, navíc z lásky ke své přítelkyni. Jenže už od zimy jsem začal cítit, jak její vztah vůči mně hodně ochladl. Často docházelo k podivným hádkám, kterým jsem nerozuměl. I v Praze najednou stále neměla čas. Zjara mi řekla, že už na chalupě nemám co dělat. Prý ať si odvezu auto z její garáže a rovnou mi vpálila, že ji potřebuje pro svého milence, se kterým tam bude bydlet. To byl pro mě šok. Nakonec jsem se dověděl od lidí ze vsi, že tím milencem byl soused z nedaleké chalupy. Jak to tak bývá, věděla o tom celá ves, jenom já ne. Nakonec mi to řekl kamarád v hospodě, když viděl, jak mě to žere. Takže ona spala jeden den se mnou a další dny s milencem a já nic nevěděl. Nadšeně jsem na chalupě dřel a ona si zatím užívala za mými zády. A celé to naše soužití byla od určité chvíle jenom kamufláž a lež. Já vůl si zatím maloval idylické obrázky o tom, jak spolu budeme spokojeně žít. Nemohu se s jejím počínáním smířit. Měl jsem ji opravdu rád. To, co mi provedla, mě hluboce ranilo. Stále na to myslím a nechápu, jak mě mohla tak snadno vyměnit za někoho jiného. Pan soused je samozřejmě mladší. Ale je otázka, jestli se pro ni obětuje tak jako já. Pochybuji o tom. Pořád myslím na to, co se stalo, a chvílemi mám pocit, že skončím v blázinci. Poraďte mi, jak se mám zbavit té nesnesitelné bolesti duše?