Odlišný postoj k financím může mít na vztah stejné dopady jako nevěra

Všimla jste si, že z vašeho společného účtu mizí příliš mnoho peněz? Nesouhlasíte s tím, co partner kupuje? A máte pocit, že s partnerem máte zcela odlišný pohled na peníze? Ať chcete, nebo ne, finance jsou nedílnou součástí našeho života a dotýkají se každého vztahu. I proto nepodceňujte signály, které napovídají, že váš partner má zcela odlišný postoj k financím.

Samozřejmě, že vám partner nemusí ukazovat účtenky za nákup v supermarketu nebo posezení v hospodě. Pokud ale šetříte na společnou dovolenou nebo si chcete koupit novou lednici, pak rozhodně není v pořádku, když partner zbytečně utrácí. Obzvláště to platí v momentě, kdy o svém výdaji zarytě mlčí.

„Problém není ani tak v tom, že váš partner utratil peníze. Spíše jde o to, že je použil ze společného spořicího účtu a neřekl vám o tom,“ míní psychoterapeutka Tina Tessinová.

Možná vás rodiče nebo učitelé naučili, jak správně zacházet s penězi. To ale neznamená, že podobnou finanční gramotností disponuje i váš partner. Pokud zjevně nerespektuje týdenní nebo měsíční rozpočet, najděte si čas a v klidu si o tomto tématu popovídejte.

„Zpočátku to může být složité, ale vzájemná podpora při sestavování rozpočtu vám pomůže v tom, abyste rychleji dosáhli vašich finančních cílů,“ tvrdí finanční poradkyně Brianna McGurranová.

Žena vydělává víc než já a je živitelkou rodiny. Někdy to nenávidím, přiznává manžel

Žena vydělává víc než já a je živitelkou rodiny. Někdy to nenávidím, přiznává manžel Vztahy a sex

Na opačném konci spektra jsou partneři, kteří se považují za finanční poradce. Moc dobře vědí, za co byste měla utrácet peníze a do čeho investovat. Podle jejich názoru by bylo nejlepší, kdybyste jim předala přístup k vašim účtům a zbytek „nechala na nich“.