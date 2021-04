Filipojakubská noc je plná magie a splněných přání

Keltové v tento den konali mnoho očistných obřadů, v noci se veselilo, tančilo a zpívalo. Podle tradic se pálily ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň zajistit ochranu pro období nadcházející.

Zvyky Keltů se později staly i součástí slovanských lidových tradic: mezi oblíbené patřily třeba soutěže mládenců ve vyhazování zapálených březových košťat do výše, stavění a hlídání májek, očistné koupání či alespoň symbolické namáčení do potoka, čištění chlévů, řezání proutků jívy a polykání květů kočiček i další.

na práh chléva sypali písek nebo pokládali husté travnaté drny. Než by čarodějnice spočítala zrnka písku nebo stébla trav, zakokrhal třikrát kohout a její moc byla zlomena;

tam, kde se nespoléhali pouze na boží pomoc, zkoušeli jednoduchá zařízení: před vrata na dvůr nebo do oken se kladlo pichlavé trní hlohu nebo šípku, také bodláčí a černý bez, zapichovaly se zašpičatělé pruty z lípy a akátu, aby se o ně dotěrná čarodějnice poranila a raději šla jinam;

Novodobí Slované: ti, co vynášejí Moranu

Starým zvykem, který pochází ze slovanských tradic, je i skákání přes oheň. "Přes plameny lidé skáčou, aby vstoupili do nového roku očištěni od všeho negativního, co v uplynulém půlroce nasbírali,“ připomíná Hana Váňová, čarodějnice a kartářka, která vykládá i vyučuje kartomantii (výklad karet). Pro ni je to noc Valpuržina.