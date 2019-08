Důvody, proč neustále přitahujete nesprávné muže a jak to zvrátit

Přitažlivost funguje jednoduše - co vysíláte do světa, to se vám vrací do života. Pokud ženy touží po vzrušujícím vztahu plném vášně a poblouznění, je zřejmé, že spíše upoutají pozornost muže s narcistickými sklony a dalšími patologiemi než muže hledající dlouhodobé harmonické vztahy. Stejně tak bude-li mít žena přílišné ochranitelské sklony, pak zřejmě bude neustále narážet na muže s nejrůznějšími problémy. Proč se tak děje a jak se z toho vymanit?