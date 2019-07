das, Novinky

Sexuální vášeň má své místo i v dlouhodobých vztazích, je to spojující prvek, který vztahu dodává na harmonii a zároveň u každého jedince zpomaluje stárnutí. Zcela se jí vzdávat je tak velký nesmysl.

Přestože už v tomto směru pociťujete beznaděj, nic nevzdávejte! Probudit intimitu ve vztahu lze i opětovně, je ale zapotřebí uvědomit si hned několik důležitých věcí.

Než začnete na obnově vzájemné intimity opět pracovat, je důležité si uvědomit, co u vás způsobilo tento stav.

Nejčastější důvody, proč ze vztahů mizí sex

Těhotenství a nedávný porod

TV v ložnici

Monotónní sexuální život, který minimalizuje libido a vzrušení

Stres

Léky

Negativní vnímání vzhledu těla

Nevyřešené vztahové problémy

Vaginální bolest při milování

Neshodné libido

Plány, se kterými nesouzní oba partneři



Jakmile si uvědomíte příčinu vašeho problému, můžete se zaměřit na jeho řešení. Podívejte se s námi na šest způsobů, jak obnovit vášeň ve vztahu.

1. Důležitá komunikace

Vztah bez sexu nenastává bez důvodu, a to ani v dlouhodobých vztazích. Často o tom partneři ani nemluví. Chcete-li ve vztahu cokoliv změnit, je zapotřebí o tom začít mluvit. Řekněte tedy nahlas svému partnerovi, že vám vaše intimní chvilky velmi chybí a že byste ráda vše napravila. Zkuste se společně domluvit, jak na tom společně zapracovat.

„Často se stává, že jakmile své přání nahlas vysloví jeden, přizná se k něčemu podobnému i druhý. Oba dva tedy v podstatě cítí to samé, jen to neumí uchopit,” upozorňuje D. Begg.

2. Zapracujte na vztahu



Mezi časté chyby partnerů či manželů, kterým nefunguje sex, patří fakt, že se při hledání řešení zaměří jen na samotný sex. Ve skutečnosti by své úsilí měli především věnovat zlepšení vztahu jako takového.

Partneři zejména v dlouhodobých vztazích mají tendence brát se navzájem jako samozřejmost, vzájemně se tedy přestanou hýčkat a vyjadřovat svými činy, jak moc je jim spolu dobře a co jeden pro druhého znamenají.

Chcete-li do vztahu vrátit vášeň, musíte právě na tomto zapracovat. Dělat si vzájemně radosti, chválit se, děkovat si a být si oporou, je to nejzákladnější, na čem pak můžete dál stavět.

3. Kdo maže, ten jede ...

Dalším důvodem, proč spolu partneři přestávají spát, je bolestivý sex, který trápí především ženy a je způsoben změnou hormonálních hladin především v období menopauzy, kdy dochází k nízké vaginální vlhkosti.

Řešení tohoto problému je přitom velmi snadné, stačí použít lubrikační gel, který usnadní pronikání penisu do pochvy a sex je opět i pro ženu příjemnou záležitostí.

4. Erotické pomůcky a nové pozice

Někdy za nezájmem partnerů o sex stojí i stereotyp a nedostatek vzrušivých podnětů. Pokud tomu je tak u vás, pak zapojte fantazii a začněte experimentovat.

Pomoci vám k tomu může jednak společné sledování erotických filmů, ale i návštěva v sex shopu. Nebojte se zkoušet nové věci, ale i polohy. Zavzpomínejte si na své milostné začátky a probuďte v sobě všechny touhy a sny. Nebojte se s druhým mluvit o tom, co byste ráda vyzkoušela, co jste spolu přitom nikdy nedělali. Diskutujte o svých fantaziích a snažte se je proměnit v realitu.

5. Zapomeňte na statistiky

Mít dobrý sex neznamená mít často sex. Frekvence pohlavních styků není důležitá, mnohem zásadnější roli sehrává kvalita samotného milování a vzájemné uspokojení. Nesnažte se mít tedy za každou cenu více sexu, jen abyste zapadli do nějakých tabulek, abyste si nepřipadali jako asexuálové.

Snažte se věci měnit jen kvůli sobě, svému zdraví a celkové pohodě a ne kvůli srovnání s ostatními. Čím víc se budete snažit, tím je větší předpoklad, že se vám vrátí do života sexuální uspokojení v pravidelných intervalech.

Každou snahu a aktivitu je přitom důležité doplnit o kompromis. Nenutit druhého do věcí, které nechce, či co se mu nelíbí. Skvělý sex je o dávání a přijímání.

6. Prozkoumejte a milujte své vlastní tělo



Vzhled těla se samozřejmě věkem mění, ale to neznamená, že se i v pozměněném těle nebudete svému partnerovi líbit. Negativní vnímání svého vlastního těla a nízká sebedůvěra se vždy odrážejí v kvalitě milování. Uvědomte si proto, že nikdo z nás není dokonalý. Každý jedinec má nějaká slabá místa, nějaké nedokonalosti, které ale utváří je samotné.

Stoupněte si nazí před zrcadlo a pořádně si prohlédněte své tělo a přijměte ho takové, jaké je. Pomoci vám k tomu mohou i doteky a masturbace. Vždyť je to přece úžasné, jak tělo dokáže reagovat na jednotlivé doteky a když k tomu zapojíte svou vlastní fantazii, můžete prožít nádherné okamžiky.

Čím pohodlněji se budete cítit ve své vlastní kůži, tím si více užijete milování s druhým a zároveň si i druhý užije milování s vámi!

Pokud máte nějaké to kilo navíc, tak do svého života zapojte více pohybu, který v konečném důsledku prospěje úplně každému. Nikdy to ale nedělejte kvůli druhým, ale vždy jen kvůli sobě. I když to bude mnohdy hodně těžké, myslete vždy na to, že na konci každého tunelu je světlo, které za všechno úsilí stojí.