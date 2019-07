Monika Kuncová, Právo

Pánové, zajímá vás, co dělají vaše moderní, samostatné, sebevědomé lepší polovičky v místech, kam nesmíte vkročit? Můžete nám nahlédnout přes rameno.

Ponechejme stranou seriózní Ladies cluby, jejichž schopné manažerky se podílejí na určování chodu světa, a vydejme se za ryze ženskou zábavou.

La Madame Dolejšová



Anna Dolejšová zaujme už při prvním slově po telefonu. Její chraplavě sametový hlas zní, jako když mladého štolbu pohladí rozmarně po tváři bičíkem krásná zámecká paní. Okamžitě se vybaví jediné slovo: svůdná.

A podobná je i zábava, kterou tato živelná blondýna nabízí v klubu La Madame vyhrazeném pouze pro ženy. Lechtivá a sexy, ale přitom vkusná.

Zazvoníte. V zámku cvakne klíč. Usměvavý mladík políbí příchozí ruku. K dokonalosti mu chybí jen andělská křídla, která zdobí okolní luxusní zlaté tapety. Široké, měkké, červené pohovky nabízejí opravdové pohodlí. Všichni společníci, které paní majitelka s láskou nazývá „kluci“, jsou prostě milí.

Však si je také Anna Dolejšová pečlivě vybírá: „Pracují u nás muži různých profesí, od bankéře přes pojišťováka či fotografa až po profesionální striptéry, tanečníky a barmany. Jedinou podmínkou je, že musí mít rádi ženy. Na tom, jestli je sympaťák, záleží víc než na tom, jaké má svaly. Samozřejmě že muži, kteří tu pracují, nemůžou mít pivní pupky. Musí dobře vypadat, být slušně oblečení, navonění, oholení, učesaní, ale hlavně empatičtí. Musí umět vycítit, kdy si přisednout k dívčímu stolu, ale nevnucovat se.“

Ať si nevěsta před svatbou trochu užije!

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

„Ten je hezkej!“ rozjařené slečny nadšeně hladí po tváři Chucka, sotva je uvítá ve dveřích. Manažer klubu Tomáš Macháček dostal přezdívku po slavném herci, s vousy je prý podobný Chucku Norrisovi zamlada.

V La Madame pracuje od začátku, tedy už třetím rokem, a dodnes rád zaskočí i jako tanečník a společník. Pozitivní vztah k ženám má odmalička díky mamince.

„Ke každé ženě se chovám s úctou – jako bych byl na svém prvním rande v životě,“ říká. Největší úctu však chová k paní majitelce. „Nejeden zaměstnanec mi ji může závidět, co se týká vzhledu i chování,“ podotýká.

Staň se naší královnou!



Slova „pánský striptýz“ mi vybaví devadesátá léta minulého století. Pohublý chlapec si křečovitě odkládá oblečení a nasazuje výraz chlapáka, přičemž se zcela míjí s hudbou. Místo vášně vzbuzuje smích a rozpaky…

Tak to pánům ze skupiny MEN4QUEEN, která v klubu La Madame vystupuje, rozhodně nehrozí. Vypracované svaly, hadí pohyb, neuhýbavý pohled a příjemné mužské sebevědomí – není divu, že už při prvním vystoupení začnou přítomné paní a panny doslova ječet.

Lap Dance, tanec na klíně.

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Do klubu chodí hlavně mladé ženy. Přicházejí ve skupinách: nevěsty se závoji, kamarádky s kočičíma ouškama a fousky, s růžovými věnečky nebo s červenými balony. Většinou jde o rozlučky se svobodou, narozeninové oslavy či dámské jízdy.

Kromě striptýzu v soukromém salonku si mohou návštěvnice klubu objednat hříšně nevinný tanec na klíně (Lap Dance), kde si ženu muž posadí na křesílko a sexy se pohybuje v rytmu hudby okolo, aniž by se jí dotkl.

Zájem je také o Body Eating, při němž si ženy nabízejí delikátní pochoutky servírované na nahém mužském těle.

„Pořádáme i soukromé party v maskách, dá se s námi domluvit úplně na čemkoli…,“ konstatuje Anna Dolejšová slibně. Na tázavě pozdvižené obočí však rychle dodává: „Tedy úplně na všem ne! Sexuální služby prostě nenabízíme. Některé stripy vypadají hustě, ale to neznamená, že se tady odehrávají orgie. Dokonce je tu zakázané i líbání, aby si holky nezáviděly. Čím víc pijí, tím víc toho totiž od společníků chtějí.“

„Společnost je pokrytecká, ale já se za svůj klub rozhodně nestydím,“ dodává.

„Sex mám ráda, je součástí každého z nás. Když funguje, jsou lidi šťastní. A na klub jsem pyšná, je jako moje dítě, protože sama děti nemám. Podařilo se mi vybudovat něco, co holky baví. La Madame však není jen o striptýzu nebo tanci na klíně. Funguje pro ženy i jako terapie. Měli jsme tu třeba dceru s maminkou na vozíku. Kluci vynesli paní v náručí do klubu a vozíček za ní, předvedli jí Lap Dance a udělali masáž šíje. Maminka byla nadšená, byl to jeden z nejhezčích zážitků, jaké kdy v životě měla.“

Dámský historicko-společenský klub: z dob císaře pána



Ach, to bývaly časy! Oči vlahé jako laní se leskly za vějířem z pavích per. Díky korzetu dokázali pánové obejmout dívčí pas dlaněmi. A když se v záplavě krajek mihl něžný dámský kotníček, vehnalo jim to krev nejen do tváře.

Staré zlaté časy z webových stránek Dámského historicko-společenského klubu doslova dýchají.

„Setkalo se několik nadšenkyň, které se zhlédly v historii. Pochopily, že nám duch doby dávno minulé může leccos dát i dnes, zvláště v současném zbytečně uspěchaném světě. A tak vznikl dobrovolný zájmový klub zaměřený na staré Rakousko-Uhersko v jeho nejkrásnějším období, na přelomu století. Rády bychom umožnily nahlédnout lidem alespoň v malých střípcích, jak se žilo v době našich prapředků,“ konstatuje na webu předsedkyně klubu Eva Karbanová.

Seriózní dámský kroužek z dob císaře pána

FOTO: Michaela Wecker

Ženy v klubu se věnují studiu doby, etikety, životního stylu, společenského postavení pohlaví, a především módě. Dobové oblečení, které si samy či svépomocí pořizují, je přesnou kopií originálů, takže manuální zručnost patří k podmínkám členství.

Stejně tak je vítaná i „absence stydlivosti“, neboť klub reprezentuje svou tvorbu na různých veřejných akcích. Návod jak vyrobit korzet je tedy velmi důležitý stejně jako téma historie podprsenky nebo vzhled klobouků v 19. století.

Nicméně gentleman se vždy hodí: podrží slunečník nebo podá dámě rámě, takže muži jsou v klubu vítáni jako luxusní módní i společenský doplněk.

Chlap na pódium nesmí!



Helena Machová, frontmanka rockové skupiny The Apples, měla jasno odmalička. „Budu hrát s dívčí kapelou!“ tvrdila už jako desetiletá. Hraje s ní už dvacet let.

„Měla jsem štěstí na členky, jsou sice krásné, ale nejsou to žádné hašteřivé ženské. Myšlení mají spíš chlapské. Výměny názorů mezi námi samozřejmě jsou, ale nikdo se neuráží. I když má každá svůj názor, vždycky se domluvíme,“ popisuje fungování kapely.

Pódium je jiný svět. Tam jsou holky drsné rockerky. Při dlouhých cestách autem na štace ale probírají chlapy, a hlavně si povídají o duchovních věcech. Zajímá je ezoterika, politika jim přijde nudná. Zklamaný bude i ten, kdo by čekal po koncertu pařbu.

„Vždycky nám nalévají panáky, ale my obvykle pijeme vodu bez bublin. Je nám líto ležet druhý den s mokrým hadrem na hlavě, to radši tvoříme,“ říká frontmanka kapely.

Krásné rockerky z The Apples. Helena Machová vlevo nahoře.

FOTO: The Apples

Mužský prvek rockerkám nechybí, ba naopak. „Jakmile se k nám navrtal nějaký chlap, ať už jako producent, nebo manažer, byl z toho vždycky průšvih,“ konstatuje Helena Machová. A na pódium s holkami chlapi už vůbec nesmí, kazili by jim image.

Přesto je ve skupině jeden muž tolerován – zvukař. Jak své výlučné postavení snáší? Helena se nad otázkou maličko zarazí, poté se hurónsky rozesměje, a nakonec lakonicky shrne: „Ten hodně chlastá… a já se mu ani nedivím.“

Fitness bez mužských pohledů



Ve výhradně dámském fitness Hany Bany panuje rodinná atmosféra na první pohled. „Navštěvuji také normální fitko,“ říká Marina Roshchenyuk, na kterou narazíme hned u vchodu. Byť od pasu dolů zakuklená ve stroji zvaném VacuShape, je patrné, že by přísným pánským hodnocením prošla snadno.

„Ale když ráno vypadám tak, jako právě teď, je pro mě daleko příjemnější cvičit někde, kde mám klid a nikdo na mě nekouká. Šlapu, pustím si k tomu seriál a jsem spokojená.“ A právě o tom fitness bez mužů je.

„V posilovně s muži ženy řeší, jak při cvičení vypadají,“ konstatuje majitelka fitness Milena Křivanová, „v našem fitku je to jiné. Většinou k nám nechodí bezchybné slečny, ale ženy, které potřebují zhubnout a nechtějí hned někde vystavovat postavu. Tady mají soukromí a samy před sebou se tolik nestydí. Nejde o to, kde mají jaký faldík nebo co mají na sobě, ale o to, aby se zapotily. Protože když cvičíte doopravdy, není to moc fotogenické. Ale když se jim pak podaří zhubnout, úplně se rozzáří. A to pro mě představuje splněný sen.“

Ženám je přizpůsobeno i vybavení posilovny a samotné cvičení. Cílem není vyrýsovat svaly (přestože i s tím trenérky pomohou, pokud budete chtít), ale zbavit se přebytečného tuku na břiše, zadku a stehnech, vytvarovat tělo a rozproudit metabolismus.

Klasická kardio zóna s běžeckými pásy, stepperem, rotopedem a veslovacím trenažérem sice nechybí, ale místo benchpressu (to jsou takové ty lavice, kde muži vleže na zádech zvedají činky nad hlavu a hekají, aby bylo vidět, kolik mají naloženo) ve fitku najdete speciální účinné stroje na vytvarování těla, případně likvidaci celulitidy.

Kromě už zmíněného VacuShapu, kde chodíte na pásu, zatímco je spodní polovina těla vystavena podtlaku, je to vibrační plošina Power Plate fungující na bázi tělesných reflexů a Aktive Belly neboli masážní tlakový pás zvaný též Zabiják břicha. V nabídce nechybí ani cvičení pro těhotné, masáže či výživové poradenství. „Program děláme na míru, aby to ženy bavilo,“ uzavírá trenérka Eva Hrubešová.

Rozkurážené slečny v nočním klubu, seriózní dámy, které si šijí korzety, divoké rockerky, jež pijí vodu a v soukromí debatují o osudu, i pružné fitness cvičitelky – všechny ty ženy si s chutí odpočinou od mužů. Ale jen na nějakou dobu.

Většina z nich má doma nějaký ten exemplář homo sapiens opačného pohlaví a je za to moc ráda. Oddechnout si občas v čistě ženské společnosti, zejména pokud jsou to ženy spokojené samy se sebou, je jistě fajn. Ale žít život bez mužů, to by bylo smutné…