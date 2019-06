Tereza Lindauerová, Novinky

Cesta k dlouhodobému partnerství nebo manželství je dnes celkem trnitá. Proto, když už vhodný protějšek najdeme, snažíme se budovat vztah, leckdy tak trochu za každou cenu.

„Mít partnera, se kterým prožíváme dobré i zlé, je sen 90 % lidí. Když ho najdeme, leckdy podlehneme hormonům a náš mozek i intuice nefungují tak, jak mají. Začneme tak často přehlížet věci, které jsou pro nás jindy zásadní. Většinou ze strachu, abychom o partnera nepřišli. Jenže to není vůbec dobrý základ pro dlouhodobý vztah,“ vysvětluje pro web PsyPost párová poradkyně Melissa Paulusová.

Podle ní, pokud chceme vybudovat kvalitní, života schopný vztah, je nutné dodržet několik základních pravidel.

1. Nejprve zmapujte svá očekávání

Někdy máme v hlavě zakódováno, jak by měl vypadat ideální vztah a moc nepřemýšlíme o tom, co je ideální nebo spíše důležité pro nás. Jenže žít vztah podle „tabulek“ jiných lidí není přirozené a k velké spokojenosti to nepovede…

Proto prvním pravidlem podle Melissy Paulusové je: „Než začnete váš vztah považovat za vážný, nebo než se vřítíte do manželství, zmapujte svá očekávání, ale ta opravdu niterná. Co je pro vás v partnerství nejdůležitější, a co naopak s klidným svědomím hodíte za hlavu? Zkuste z hlavy vytěsnit zaběhnuté vzorce o ideálním partnerovi, které vám do hlavy nasadili, když jste byli malí. Soustřeďte se na to, co potřebujete a chcete vy.“

2. Mužská a ženská role



V posledních letech se hodně řeší mužská a ženská role ve vztahu. Pravdou je, že tradiční úlohy jsou o dost jinde než před sto lety, ale pokud jste žena, která pracuje na manažerské pozici ve firmě a váš manžel vlastní malou cukrárnu, a tyto role vám vyhovují a naplňují vás, není třeba řešit, co si o tom myslí okolí.

„Hodně se teď mluví o tom, že by se měli muži vrátit ke svým rolím ochránců rodinného krbu a ženy se zase více zaměřit na péči o rodinu. Názor to určitě není špatný, ale doba je taková, že muži často zastávají spíše ženské role, a naopak. Z mé praxe musím říct, že pokud jsou se svou úlohou spokojeni oba, je to v pořádku a neměli by dbát na to, co si myslí okolí,“ upozorňuje odbornice.

3. Projevujte city a komunikujte



Bez otevřenosti to v manželství nebo dlouhém vztahu nejde. Pokud nebudete otevření, budete žít v partnerství, ale přitom každý sám. Je samozřejmé, že introvertní typ člověka nebude komunikovat jako extrovert, spíše jde o to si co nejčastěji udělat čas na toho druhého, povídat si o všedních i méně všedních zážitcích, vyslovit nahlas obavy, strachy nebo nahlas přemýšlet o plánech do budoucna.

„Všední komunikace v páru je základním stavebním kamenem dlouhodobého vztahu. Je důležité, aby se manželé dobře znali, aby jeden druhému uměl pomoci překonat případné obavy, aby se radili o tom, co budou dělat o víkendu, ale i o pracovních plánech.

Neméně důležité je pak projevovat jeden druhému city. Nemusí jít o nic okázalého, stačí občas přinést květiny, nebo něco dobrého uvařit. Vědět, jaké má váš partner zvyky, a také ho umět obejmout,“ dodává Paulusová.

4. A zase ten sex

Pokud toužíte po spokojeném vztahu, třeba na celý život, vězte, že bez uspokojivé fyzické roviny to nepůjde. Sexuologové se shodují, že četnost pravidelného sexu se liší pár od páru, ale měla by uspokojovat oba zúčastněné.

Obecně se říká, že ideální míra je jednou týdně, a to i po čtyřiceti letech. Sex určitě není ve vztahu to nejdůležitější, ale pravidelné intimní propojení umí „zahojit“ mnoho bolístek.

„V posteli se ke slovu dostává naše přirozenost. Po sexu si mnoho párů otevřeně řekne věci, které by lidé normálně nevyslovili. Pravidelný sex není otázka lásky, ale uvolnění, které je ve vztahu nutné. Jenže na sexu je nutné pracovat stejně jako na lásce a partnerství. První náboj vyhasne, dříve či později, a bohužel mnoho párů po čase sex raději vzdá. Podle mých zkušeností je to ale cesta k rozchodu nebo odcizení,“ uzavírá téma sexuolog Ken Hubart.