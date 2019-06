Petra Plachá, Právo

Dominika patřila několik let k luxusním pražským dominám. Její krása byla proslulá stejně jako její pověst. Sečtělá, vtipná, empatická, plná fantazie, ale také nevyzpytatelná, posedlá hledáním hranic těla i mysli – vlastních i cizích. A jako dcera staršího táty uměla dobře naslouchat.

Dokud nezačala dělat svou profesi, vyhledávala riziko. Jezdila stopem a porušovala přitom veškerá rozumná pravidla bezpečnosti. Jako by pokoušela samotný osud…

„Zpětně chápu, že mi chyběl adrenalin, hra na ostří nože a všechny ty emoce, které jsem si později našla v roli dominy,“ přiznává v knize Země plná otroků, ve které s vtipem a nadhledem, ale také bez příkras popisuje bizarní svět sadomasochismu (SM).

Zlomový moment nejspíš byl, když slyšela vyprávění o jednom zámečku za Prahou, kde se konaly party pro pozvané. Dominy tam občas pořádaly dostihy. Seděly, krásné a polonahé, na hřbetech nahých otroků a bičíkem je poháněly k větší rychlosti, aby po čtyřech doběhli k cíli jako první…

Když později dostala výpověď v zaměstnání a přemýšlela, co dělat dál, vzpomínka na ten zvláštní zámek se jí pořád vracela. Uvědomila si, že ji to láká.

Rozhodování usnadnilo pochopení tatínka i přítele Milana. Tatínek pro ni vyrobil speciální pracovní pomůcky, připomínající středověké mučicí nástroje. Přítel taktně zmizel z bytu vždy, když se konala lekce. A později se smířil i s vydáním knihy Země plná otroků, na jejímž základě vznikl náš rozhovor.

Jak se z obyčejného muže stane sexuální otrok?



To je různé. Pro opravdové subíky, kterých je většina, představuje SM lekce naplnění sexuálních fantazií. Často si ke mně chodí vyčistit hlavu také přetěžovaní manažeři střední třídy a právníci. Doba je postavila do pozic, jež někdy nezvládají. Mají dost rozhodování, touží být zbaveni odpovědnosti a dělat, co se jim řekne.

Občas se objeví také bohatí seladoni, hodlající páchat dobré skutky. Ti mne považují za prskající koťátko s ostrými drápky, jemuž život nějak ublížil a ono čeká na hodného strýčka, aby mu zvýšil životní úroveň a všeobecný rozhled. Říkám jim syndrom Pygmalion.

Skutečné drama se odehrává v hlavě. Ta rozhoduje, co je otrok ochoten pro svou Paní, s níž bolest sdílí, vydržet.

A pak jsou tu muži, kteří už všechno zažili a chtějí vyzkoušet něco nového. Domina je pro ně jen poukázkou na vzrušení.

Svět BDSM nechápou a přistupují k němu bez znalosti a pokory. Věří, že trpím nedostatkem orgasmů a skrze svou práci hledám chlapáka, který mne v tomto směru zachrání. Ti mi připomínají namistrované kuře, netušící, že grill bar není solárko. Často mívají už po pár minutách lekce slzičky v očích.

Děláte to všechno pro peníze, nebo vás to baví?



Ptáte se snad takhle herců v divadle? Lekce je hrou na zážitky. Jestliže chce být profesionální domina dobrá, musí ji její práce bavit. Podobně jako herci ovšem musí vzít i role nezajímavé a odehrát je tak, aby publikum nic nepoznalo.

Když ale klient Madam důvěřuje a jsou dobře nastavené mantinely, může být povedená lekce i pro dominu zážitkem srovnatelným se soukromou milostnou hrou. Bolest je přitom jen prostředek, nikoli cíl.

Skutečné drama se odehrává v hlavě. Ta rozhoduje, co je otrok ochoten pro svou Paní, s níž bolest sdílí, vydržet. A mě vždycky lákalo překračovat hranice…

Krutá a sprostá ženská s bičíkem v ruce, tak si dominu představuje většina populace. Je role dominy pomstou ženy za mužské křivdy?



Možná jsou i takové ženy, budiž jim to přáno. Pro mě je však dominance spíš způsobem chápání života. Jsem zvyklá rozhodovat sama za sebe, stýkat se jen s těmi, s nimiž chci, a dělat, co chci, občas i za hranicemi společenských konvencí.

Moje lekce jsou výletem do podvědomí a snů, jde o vytvoření atmosféry – a já jsem přitom ta určující, tedy dominantní.

Hosté ke mně přijdou vypnout, nechat se překvapovat, bavit, vzrušit, prožívat emoce, přenést se zkrátka do jiného světa. Madam je musí lákat, zrazovat, pozvedávat do výše i srážet k zemi…

Přitom ovšem vždy musí mít velký respekt ke skrytému já svého klienta. Madam i otrok totiž velmi lpí na své sebeúctě, směšnost nemá v SM vztahu místo. Ani pomsta za mužské křivdy ne.

I domina se musí zpočátku učit. Měla jste někdy nějakého „pokusného králíka“, nejoddanějšího subíka, co byl ochotný poslechnout jakýkoli rozkaz?



Vlastně ano. Manželství mu zkrachovalo, a tak bylo jeho koníčkem zkoumání „ťapin“, jak tomu říkal. Při profesi řidiče tramvaje na to padla většina jeho úspor. Měl krédo vyzkoušet všechno a nevadilo mu, že jeho tělo neslo stopy po lekcích.

Skutečná domina neprovozuje sex klasický ani orální.

Byl moje prázdné plátno, cokoliv snesl rád. Stopy po mých pokusech nosil jako středověký rytíř stuhu od podvazku své milé. Na jeho těle jsem se naučila, po jak silném výprasku mizí stopy do dvou, deseti nebo čtyřiadvaceti hodin, jaký vliv na vzrušení má použití slzného spreje, zda lze ejakulovat s propíchaným žaludem či jak moc lze zobjemnit nafukovací anální kolík.

Muže bičujete, bodáte jehlami, dusíte, pálíte… Vyzkoušela jste si někdy jejich pocity i na vlastní kůži?



Ano, drtivou většinu praktik jsem na sobě vyzkoušela. Z profesního hlediska považuji za nutné, abych věděla, jak co bolí a působí na psychiku. A skutečně to bolelo, ale v podobě sebejistoty se mi tato investice vrátila stonásobně.

Co je však třeba zdůraznit, SM vztah je vysoce intimní záležitost, tyto praktiky nelze zkoušet s kýmkoli na potkání. Důvěra mezi Madam a otrokem musí být stoprocentní.

Nabízíte i klasický sex?



Nikdy. Skutečná domina neprovozuje sex klasický ani orální. Lekce je jako divadelní představení, tam se také nesouloží naostro.

Pociťuje domina před lekcí strach? Co když klientovi selžou nervy?



Dominy se samozřejmě jistí, protože riziko jejich lekce doprovází. Většinou ho vyselektuji rovnou: z těch, kdo se mi ozvou, dostane po několika mailech můj telefon a adresu méně než polovina. A pro jistotu mívám po ruce obranný sprej.

Ale strach by měl mít spíš zákazník, protože správná lekce jde aspoň náznakem za hranici toho, co si objednal.

Jedna z dam se mi třeba přiznala, že už dvakrát dávala umělé dýchání. Měla klienta, co se rád škrtil, před příchodem na lekci však vypil příliš alkoholu a nějak zapomněl říct, že už má dost. Málem se oběsil, už byl ve stadiu, kdy povolily svěrače.

Jiný klient se třeba psychicky zhroutil z vůně laku na nehty, červeně nalakované nehty totiž mívala matka, která ho zneužívala…

Může se domina zamilovat do otroka?



Já si to představit neumím. Muže ze svého harému mám ráda třeba jako vy své kolegy v práci, ale doma mám chápajícího a tolerantního partnera. Není submisivní, ale občas se účastní některých mých swingers parties. Je to herec a potrpí si na publikum.

I když mě má práce baví, v soukromí jsem trochu jiný člověk. Navíc není radno vídat Madam mimo roli, tím by se z lekcí vytratila atmosféra.

Vaši klienti jsou dobře situovaní, nesnaží se vás někdy uplatit, abyste zašla dál? A vůbec – je to dobrý kšeft být domina?



Dá se tím slušně uživit, i když asi méně, než si myslíte. Pracuji, abych měla peníze, nikdy ale nemíchám dohromady práci a soukromý život. Pokusy získat mou společnost bez placení za lekci proto zásadně odmítám, ať už jsou to pozvání na jachty, luxusní dovolené, výlet soukromým letadlem či večeře s pražskou smetánkou. Stejně tak odmítám parfémy, květiny, alkohol…

Riskantní je i kniha. Speciálně spadeno mám na Padesát odstínů šedi. Slíbila jsem si, že příštího, kdo mi ji přinese a označí ji za společenský román, nepropustím, dokud ji přede mnou celou nesní.

Co ale nejvíc nesnáším, jsou velké dary. Ty mě dusí – a já miluji volnost. Když jsem dostala jen tak náušnice v hodnotě desetinásobku ceny lekce, musela jsem je dotyčnému vrátit. Přijetím bych přistoupila na jeho pravidla hry. Zároveň jsem mu zdvojnásobila vstupné, neboť bylo jasné, že s penězi evidentně neumí zacházet.

Nepomohlo to. V průběhu roku jsem odmítla ještě auto, byt v zahraničí a vybavení svého bytu tuzemského…

Nakonec jsem přestala odsuzovat zlatokopky. Muži jako tenhle si zkrátka nic jiného nezaslouží, i když já na to bohužel – nebo spíš bohudík? – povahu nemám. Nedokázala bych si ty peníze s klidnou myslí užít.

BDSM



B – bonding, svazování, D – dominance, S – sadismus, M – masochismus

Jak to bylo dál…



Od rozhovoru s Dominikou se mnoho věcí změnilo. Rozešla se s přítelem, protože v rozporu se svým nejlepším přesvědčením se nakonec zamilovala do jednoho ze svých klientů, v civilu vysoce postaveného manažera.

Také málem zemřela, když havarovala na dálnici. Tehdy její oblíbený otrok opustil manželku s dětmi, aby se mohl starat o svou Paní. A staral se o ni dnem i nocí, až se vzdala své svobody a zůstala s ním. Z expartnera se stal šťastný otec vlastní rodiny. A co sex? Domina mlčí.

Byt na jednom pražském sídlišti Dominika dnes pronajímá. Rozebrala kladku na zavěšování klientů, do nového domova si odvezla biče, pásy cudnosti, dilda, anální kolíky, připínací penisy, skřipce i akupunkturní jehly. A stříkance od krve zmizely pod novou bílou barvou...