Je třeba si přiznat hned na začátku, že těmi, kdo partnera neustále kvůli něčemu komandují a sekýrují, bývají v převážné většině ženy. Ať už je to nevynesený koš, špinavé prádlo na zemi, opakované požadavky o spravení domácích spotřebičů či čehokoli jiného.

I to, co původně může být jen snahou o zapojení partnera do běžného chodu domácnosti, může skončit jako klín, který nenávratně mezi partnery vytvoří propast.

A proč vůbec podobné chování ze strany žen muže tolik vytáčí a jaké to mívá důsledky? Odborníci pro server Yourtango přišli s nejpravděpodobnějšími odpověďmi.

Připadá si, jako by ho sekýrovala matka

Podobné chování u mužů vyvolává pocit, jako by vedle nich najednou nestála jejich partnerka či manželka, ale spíše matka, která po nich neustále něco vyžaduje. A jaký to může mít výsledek? I dospělý muž se v takové často opakované situaci může začít chovat jako rebelující mladík.

Čím více si stěžujete, tím víc neposlouchá

Vysvětlení, proč jsou to právě ženy, které mnohem častěji neustále po někom něco vyžadují, je poměrně jednoduché. Jsou to právě ony, které nesou větší odpovědnost za chod celé domácnosti.

Pokud podobné chování nezabírá, je třeba vyzkoušet na muže jinou taktiku, jak ho přimět se více zapojit.

Hádáte se kvůli sekýrování, důležité věci jdou stranou

Čím více bude žena muže „obtěžovat” neustálými požadavky, o to více je pravděpodobné, že kvůli tomu budou vznikat stále častější hádky. Je proto dobré, aby se žena místo toho, že bude ze svého partnera dělat svého nepřítele a neustále na něj útočit, snažila muže trochu pochopit.

Možná zrovna něco nechce dělat, protože je unavený nebo ve stresu. Nebo je toho na něj jednoduše nakládáno příliš. Nejlepší způsob, jak to změnit? Vzájemná komunikace a rozdělení úkolů.

Čím více sekýrování, tím více pochybností o vztahu

Čím více bude jeden druhého sekýrovat a neustále něco vyžadovat, o to více pochybností se může do vztahu vloudit, a to na obou stranách. Místo toho, aby byli spolu, vidí stále více jeden v druhém někoho, kdo jim vlastně nerozumí.

Neustálé stěžování vysává ze vztahu radost

Jen si představte, kolik energie vynaložíte na to, abyste partnerovi neustále připomínala, co je třeba udělat. Nebylo by místo toho lepší užít si s ním klidnou romantickou večeři?