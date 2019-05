Tereza Lindauerová, Novinky

Kdo by nechtěl potkat člověka, se kterým to okamžitě zajiskří a už od prvního setkání si budete jisti, že ten dotyčný je ten pravý. Jenže osudové vazby jsou podle psychologů pro život mnohem obtížnější než pragmatičtější spojení. Pohádková větička – „…a žili spolu šťastně až do smrti“ totiž zazní jen málokdy.

„Ženy jsou povětšinou romantické duše a toužení po osudové lásce mají tak nějak v genech. Takže když se nějaká taková velká láska objeví, nechají se většinou strhnout, pálí za sebou mosty a pevně věří, že tohle bude na celý život. Jenže velká očekávání nejsou pro žádný vztah dobrá. Je pravda, že s některým člověkem probíhá jakési souznění více než s jinými, ale to neznamená, že na takovém vztahu nemusíte pracovat stejně jako na jiných,“ vysvětluje ve své knize Osudová spojení psycholožka Anna Brennanová.

Bez práce to nejde, nikdy



Většina psychologů by se asi bránila i pojmu osudová láska, ale pokud se vám stalo, že jste potkali člověka, se kterým jste si rozuměli beze slov, měli společná témata, zájmy i myšlenky a ještě vás to k sobě fyzicky velmi přitahovalo, asi víte, o čem píšeme.

Bohužel právě v těchto situacích ale mají lidé tendenci uvěřit, že když potkali svůj „druhý dílek do skládačky“, vztah se poskládá tak nějak sám.

„Romantické představy jsou, v dnešním přetechnizovaném světě, doslova toxické. Žijeme rychle, pracujeme na plné obrátky, život utíká zběsilým tempem a najednou bum, romantika. Na tu jste vůbec nebyli připraveni, tak co teď? Většina lidí bohužel nedokáže romantické city brát pragmaticky, tedy aspoň částečně. Dnešní doba nás na romantická setkání jaksi nepřipraví. Umíme vyřešit všechno na světě, ale city, to ne…

Takže zejména ženy zahodí rozum hodně daleko a oddají se vášni s představou, že když to začalo jako v pohádce, musí to tak i skončit. Bohužel, opak je pravdou, u tohoto typu vztahů přijde vystřízlivění stejně jako u těch pragmatických. Jenže tam to asi více čekáme.

Každopádně z mé praxe musím říct, že vztahy založené na lásce na první pohled končí z 80 % hůř než jiné, třeba přes seznamku,“ píše pro deník The Telegraph psycholog Ronan Carving.

Několik pravidel lásky, která je dobré brát v úvahu



Láska nezná pravidla, říkáte si, ale pokud chcete, aby ta vaše skončila pohádkově, inspirujte se radami známých psychologů.

„Osudová láska neexistuje, nebo jinak, každá láska je osudová, i když to mezi vámi a vaším partnerem třeba nezajiskřilo hned. Takže si nic nenamlouvejte! Na vztahu se musí pracovat a ani to vám nezaručí, že skončí dobře,“ píše Anna Brennanová.

„Aby byl jakýkoli vztah zralý a měl šanci na úspěch, musíte mít rádi především sami sebe. Pokud sebeláska chybí, nikdy nebudete ve vztahu spokojeni,“ radí Ronan Carving.

„Romantika a růžové brýle nejsou dobrým kompasem pro lásku. To neznamená, že byste se jich měli vzdát. Užívejte si lásky plnými doušky a za čas, až trochu vystřízlivíte, teprve plánujte budoucnost. Nechat věci plynout ve správnou dobu je záruka šťastného vztahu,“ tvrdí korejský psycholog Pak Čen-se z univerzity Jonse.