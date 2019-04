Tereza Lindauerová, Novinky

Všechny vztahy prožívají jakási cyklická období. „Dobrá období, kdy převažuje láska a porozumění, se střídají s krizovými stádii. Kdo na to není připravený a čeká, že jeho vztah bude jen prozářený sluncem, bude zklamaný a rozčarovaný. Pokud chcete právě vaše partnerství dovést ke stabilitě, naučte se s cykličností pracovat. Ale pozor, v první fázi – několika letech - vztahu není až tak patrná, přesto na ni buďte připravení,“ doporučuje lékař Christian Jarett.

První nespokojenost pociťují ženy



Podle sociologů první nesoulad, třeba i jen zdánlivý, ve vztazích obvykle pociťují ženy. Je to dáno jejich větší vnímavostí, ale také větší touhou po častějších změnách. Naopak muži jsou konzervativnější a ke změnám takovou chuť nemají, a tak jsou ve vztazích i déle spokojenější.

„Ženy touží po změnách, aby se něco dělo, v receptu na šťastný vztah je ale důležité si uvědomit, že změna nemusí být vždy k lepšímu,“ upozorňuje Jarett.

První pravidlo, kterého by se tedy měly držet asi hlavně ženy, je, pokud touží po něčem novém, měly by začít na jiném než partnerském poli. „Kupte si něco na sebe, vyjeďte na víkend s kamarádkou, a do partnerského soužití naopak vnášejte změny více než opatrně,” doporučují odborníci.

Rozporem, který často vede ke konci vztahu, je i nedostatek společných zájmů a tím i témat k hovoru. Není potřeba trávit s partnerem veškeré volné chvíle, ale je dobré mít nějaký společný zájem. Ať už to je sport, péče o zahradu nebo výlety za kulinárními zážitky, všechno se počítá.

Pokud tedy máte pocit, že váš vztah nenabírá směr, jaký byste chtěli, vyjeďte na společnou dovolenou, jen sami dva, někam daleko, kde budete mít čas se věnovat jeden druhému. V případě, že je vztah odsouzen k zániku, to zjistíte velmi záhy. V lepším případě se vaše pouto naopak utuží a partnerství získá „nový vítr“.

První větší krize



Podle vědců se ze vztahu po čtyřech a půl letech začne stávat zvyk, zejména pokud partneři na vztahu nepracují či nemají děti a neřeší tak jiné, spíše „provozní“ věci. Hodně lidí po uplynutí této doby začne nostalgicky vzpomínat na léta svobody, nebo přemýšlet, jestli vedle sebe mají skutečně toho pravého. Vztah prostě přestává být čerstvý a zajímavý.

Jedinci si tak často domů přinášejí více a více práce a méně času věnují partnerovi. Méně se také tolerují drobné chyby, které v začátcích nevadily. A právě proto je důležité na vztahu začít vědomě pracovat.

„Od mých pacientů vím, že když přijde doba, kdy se začíná více hodnotit ten druhý a také přemýšlet, jestli zůstat, nebo se posunout o dům dál, jestli založit rodinu, nebo ještě není čas – jde do tuhého. Možná to zní banálně, ale vždy jim doporučuji sepsat si seznam pro a proti. Minimálně u sepisování přijdou na věci, které by je do té doby ani nenapadly,” popisuje vztahová koučka Emma Jansenová.

Vhodné je také „vyrazit za hranice všedních dní“, třeba na delší dovolenou, ideálně jen ve dvou. Právě zde se vztah může utužit, nebo naopak.

Několik tipů, jak zachránit vztah, který začíná nabírat nesprávný směr: