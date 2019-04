Tereza Lindauerová, Novinky

Co vlastně stojí za nárůstem single lidí? Podle německého sociologa Ulricha Becka je to především změna struktury tradiční společnosti. V osmdesátých letech se začaly otvírat hranice a možnosti, jak nakládat se svým životem.

Tradiční model rodiny, tedy kolem pětadvaceti se vzít a založit rodinu, se začal rozpadat. Dnešní generace čtyřicátníků prožila léta po sametové revoluci v euforii z otevřených hranic a možnosti splnit si cestovatelské i pracovní sny za hranicemi. Do zakládání rodiny se nikomu nechtělo. Právě proto hodně lidí z této generace „prošvihlo“ čas na založení rodiny a single lidí narůstá…

To ale neznamená, že by byli nešťastní. „Dnes se hodně mluví o tom, že být single znamená jakési vydědění ze společnosti a samotu, ale opak je pravdou, tito lidé bývají více integrovaní ve společnosti než lidé žijící v páru. Singles více pěstují vztahy s okolím, budují rodinné vazby s rodinami a příbuznými a rozhodně se nedá říct, že by byli nešťastní nebo odsunutí na okraj společnosti,” upozorňuje vědkyně Bella DePaulo z Kalifornské univerzity v USA.

Podle ní mají tito lidé prokazatelně vyvinutější smysl pro osobní rozvoj a růst. Jsou samostatní, a pokud se smíří se životním postavením, umí z něj pro sebe vytěžit maximum a jsou šťastní.

O tom, že být sám neznamená být nešťastný, vypovídá i příběh paní Lady.

„Měla jsem vážný vztah, byli jsme spolu více jak deset let a všichni čekali, že se vezmeme a budeme mít rodinu. Jenže on si našel mladší, ze dne na den se sbalil a odešel. Bylo mi třicet osm a sen o šťastné rodině se rozpadl. První dva roky byly šílené, nejdřív jsem obrážela s kamarádkami bary a vyspala se s každým, kdo mi přišel do cesty, pak jsem zase propadala depresím a myslela na sebevraždu. Ke čtyřicátinám jsem si nadělila psychoterapii, která mě, po roce, dostala na nohy a ukázala mi, že být single neznamená konec světa. Dnes je mi čtyřicet šest, mám pár dobrých přátel, výborné rodinné vztahy a psa Ferdu. I když se mi sen o rodině nesplnil a na partnery štěstí nemám, rozhodla jsem se, že to není důvod k depresím. Plním si své sny, třeba ty cestovatelské a každý den děkuji za to, jak se mám vlastně krásně.“

Život ale není jen o materiálních statcích a přátelích



Přesto se spousta žen nedokáže úplně oprostit od myšlenek nad láskou, dětmi a přirozenou touhou většiny lidí tvořit společenství.

„Lidé, kteří zůstali sami, si se svým osudem často poradí velmi dobře. Jenže život není jen o materiálních statcích ani o samostudiu nebo přátelích. Přirozenou složkou je i touha po lásce a rodině, která když není naplněná, budí zejména u žen frustraci, se kterou se leckdy nesmíří celý život. Ženy si od malička hrají na nevěsty, princezny, touží po panu Dokonalém a po životě plném lásky. Většina mých pacientek má se samotou velký problém a jsou pak více náchylné hledat prince v každém muži, který projeví zájem,“ píše ve své knize Naučte se žít se svou samotou koučka Mandy Palmerová.

Jak tedy být single a šťastný?

Mandy Palmerová napsala několik pravidel, která podle ní cestu ke šťastnému single životu přinejmenším otvírají, tak tedy:

Nejprve poznejte sami sebe, poznejte své klady a zápory a přijměte je.

Pokud nepotkáte životní lásku, obklopte se láskou přátel, rodiny…

Mějte srdce otevřené, partnera můžete potkat v každém věku.

Buďte upřímní především sami k sobě a žijte život, o jakém jste vždycky snili.

Nepřestávejte o sebe pečovat a chodit mezi lidi.