Nedávno svět internetu obletěl tweet psycholožky a profesorky Andrey Boniorové, která na svém Twitteru uveřejnila čtyři otázky, které byste si měli ujasnit, pokud pochybujete o svých přátelích. Podle ní je dobré se zamyslet nad následujícími body.

1. Měli byste dobrý vztah, i kdybyste neiniciovali všechna setkání a společné aktivity?

2. Jak se cítíte po společně stráveném času?

3. Stanovili jste si zdravé hranice vašeho přátelství a respektujete je?

4. Pomáháte si navzájem? Je to vyvážené?



Boniorová ale zároveň pro Huffington Post dodává, že tyto otázky by měly sloužit pouze jako výchozí bod. Podle ní je důležité je zařadit do kontextu celého přátelství.

„Někdy mohou váš kamarád či kamarádka procházet těžkou životní fází, která jim brání v tom, být v daný moment k dispozici. Je důležité si uvědomit, jestli se jedná o přechodný, či trvalý stav,“ říká Andrea Boniorová.

Kdy ukončit přátelství?

Jednoduchým faktem je, že ne všechna přátelství mají trvat věčně, což je naprosto v pořádku.

„Nemusíte udržovat přátelství za každou cenu, a to zejména v případě, že se vaše cesty zcela rozdělily,“ říká terapeutka Deborah Duleyová a dodává, že se jedná o přirozený proces, neboť se lidé celý život různě proměňují.

Silná přátelství se vyznačují tím, že oba přátelé od sebe berou, ale i dávají. Nemusí to být vždy padesát na padesát, ale důležitý je pocit, že se na toho druhého můžete spolehnout.

Pokud ale máte pocit, že vás kamarád neustále vysává a je náročný na váš čas, pozornost i podporu, ale zároveň nenabízí nic na oplátku, pak je na čase se zamyslet, jestli je to opravdu to, co v životě potřebujete.

Dalším varovným znamením může být to, že se děsíte společně stráveného času, nebo vás jen myšlenka na společné setkání vyčerpává. V takovém případě je lepší se s takovým člověkem rozloučit. Jak na to?

Na rozdíl od milostných vztahů není potřeba se s dotyčným rozejít. Stačí nevyhledávat společná setkání, popřípadě využít bílé lži a sdělit, že máte hodně práce a nemáte čas.

Pokud ale máte potřebu dotyčnému svůj postoj vysvětlit, udělejte to racionálně a bez zbytečně prudkých emocí, například u šálku dobré kávy.