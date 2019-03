Tereza Lindauerová, Novinky

Sex je tabu



Sex na prvním rande? Možná budete překvapeni, ale o nic takového muži hledající trvalý vztah skutečně nestojí. Naopak mnozí z nich ho odsuzují, a pokud jim ho dívka nabídne, pak je spíše odradí.

„Nevím, kde ženy vzaly dojem, že musí chlapovi vlézt do postele první večer. Na mě osobně to působí lacině, až běda. Věřím, že mnoho z nás příležitosti nakonec využije, mužům o sex samozřejmě jde, ale na druhé rande už vás pozve jen málokdo,“ svěřuje se Mirek (42 let).

Ačkoli se většina mužů svým sexuálním apetitem netají, mají-li o ženu skutečně zájem, touží ji také víc poznat, než přijde na samotný sex. „Bohužel mnohé ženy mají strach, že když se s mužem nevyspí na první schůzce, ztratí zájem. Dnešní doba pevným vztahům moc nepřeje, a tak, když už najdou zajímavého muže, chtějí si ho pojistit. Bohužel se jim podaří spíš pravý opak,“ upozorňuje na svém blogu vztahová koučka Britney Huntová.

Zapomeňte na mužské role



Přestože dnes ženy zastávají ve všech směrech stejné „pozice“ jako muži, v partnerském vztahu by tomu mělo být přesně opačně. Muži nemají rádi, když s nimi žena poměřuje síly, dává najevo pracovní nebo intelektuální převahu.

Popravdě, na tomto faktu se nic nemění už desítky let, už naše babičky říkávaly, že muž musí mít pocit, že má jistou převahu, jinak ztrácí zájem nebo je sám dosti zženštilý.

„Vím, že to zní staromódně, že dnešní svět je zrychlený a ženy musí pracovat ještě víc než muži, aby zastaly všechny své role. Přesto mám rád, když je má partnerka taková trochu víla. Žensky se chová, obléká.. Nemusí mi všechno odkývat nebo tleskat, jak jsem skvělý, ale dávat si pomyslnou ´páku´ a trumfovat se, kdo je lepší, mě vážně nebaví, možná v hospodě s kamarády,“ upozorňuje pětatřicetiletý Petr.

Což potvrzuje i Huntová, podle níž ženy touží po muži, který je chlapák a vykazuje známky mužnosti. Jestli se ale sama chová jak chlapák, takového jen těžko nalezne.

Nemluvte o bývalých vztazích



Dalším tématem, které by mělo být tabu, jsou expartneři. Je jasné, že pokud se první rande rozvine v něco víc, i na toto téma dojde, ale všeho do času. Zároveň se mužů hned nevyptávejte na jejich expartnerky či na jejich přesný počet.

„Nedávno jsem se setkal s velmi milou a chytrou slečnou, ale během první půl hodiny bylo jasné, že zdání o případné hezké budoucnosti klamalo. Nejsem psycholog, ale mám dojem, že jejím problémem byla velká žárlivost. Sotva jsme dosedli ke stolu, nenápadně se začala vyptávat, kolik žen jsem měl, jak probíhaly rozchody, jak dlouho jsem se kterou byl. Dokonce přišla řeč i na kamarádky, jestli nějaké mám, kolik a jak často se vídáme. Byl to trapas, táhne mi na čtyřicet a takové otázky jsem nezažil ani před dvaceti lety – už vidím, jak by u nás probíhal běžný den,“ vypráví Marek.

Na stalking zapomeňte



Novinkou, která neblaze zasahuje do vztahů 21. století, jsou sociální sítě. Na jednu stranu mohou být i příjemným prostředkem k seznámení, ovšem na stranu druhou je to lákadlo, díky němuž lze budoucí protějšek „prolustrovat“.

Mnohonásobně větší detektivní sklony mají přitom většinou ženy. Muži ale dost často poznají, že byli „lustrováni” a toto odhalení je může dost znechutit.

„Chápu, že je lákadlo více zjistit o někom, s kým se mám setkat, ale na druhou stranu si myslím, že pár fotek, případně zaměstnání snad stačí. Nejhorší je, když žena stráví hodiny na sociálních sítích, prohlédne všechny fotky, které třeba na Facebooku máte a ještě ty, na kterých jste označený a dopředu by vám mohla vyjmenovat, kde jste byl na dovolené, a které vaše kamarády by v budoucnu chtěla poznat. Zažil jsem to jen jednou, ale bylo to hrozivé, člověk má pocit, že mu jsou v patách tajné služby,“ napsal třiadvacetiletý Kryštof.

Začátky vztahu přece bývají o překvapení a tady pro něj není mnoho prostoru.

Čeho dalšího se vyvarovat?

Pokud chcete prožít hezké první rande rozhodně se vyvarujte: