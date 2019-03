bok, Novinky

Důvodů k žárlivosti, a to nejen v partnerských vztazích, se dá najít celá řada - a jak se zdá, jejím největším zdrojem jsou v posledních letech sociální sítě. Jak například ukázal průzkum z roku 2017 společnosti Kaspersky Lab, 42 procent z 16 750 respondentů v průzkumu uvedlo, že žárlí kvůli nějakému příspěvku na síti svých přátel či známých.

Další významnou příčinou žárlivosti pak bývá samozřejmě i nevěra - a to jak ta sexuální, tak i emocionální. Žárlivost je tak běžnou součástí lidského života. Jak se zachovat ve chvílích, kdy nás začne ovládat, a co dělat, aby nevyhrála? Server Woman´s Day přinesl odborné vyjádření, jak se s ní vypořádat jak ve vztahu, tak i životě obecně.

Co je to žárlivost

„Pro začátek je dobré poznat žárlivost. Ale také závist, protože obě jsou větve na témže emočním stromě,” popisuje psycholožka Kate Balestrieriová. „Žárlivost obsahuje trochu více strachu, závist pak více odporu.”

Můžete například žárlit na přítele, který tráví více času třeba s kamarády, protože se bojíte, že váš vztah pro něj bude méně důležitý. Stejně tak můžete závidět kolegovi, že ho v práci povýšili, zatímco vaše kariérní dráha ustrnula na rovné lince. Obojí jsou negativní emoce, které dokážou mnohé zničit.

Naučte se zastavit zlé myšlenky

Všimli jste si někdy, že vás ve chvíli, kdy výše zmíněné pocity získají převahu, začnou napadat všemožné teorie o tom, co by mohlo být, čí je to vina, kdo za co může a podobně?

V takové chvíli je dobré naučit se zastavit a nahlas zakřičet „Dost”. Jde o jednoduchý způsob, jak dostanou skutečně reálné myšlenky opět prostor, aby opanovaly situaci, a vy začnete uvažovat realisticky a více v klidu.

Vnímejte své tělo

Jakákoli velká emoce přináší i různé fyzické projevy. Proto je dobré se na ni naladit. „Žárlivost je hrozbou pro naše přežití ve vztahu. Záleží, jak se s ní vyrovnáme. Ve spojitosti s ní se mohou projevit změny krevního tlaku, nižší tepová frekvence, změny v dýchání atd.,” popisuje Balestrieriová. Pokud se je naučíte ovládat, ovládnete i své emoce.

Zbavte se nadbytečné energie

Jakmile váš přepadne žárlivost, budete jí mít doslova plnou hlavu. Jedním z nejúčinnějších způsobů je ji ze sebe doslova setřást. Pomoci může jakákoli náročnější fyzická aktivita - běžte se zapotit do posilovny, skákejte přes překážky, nebo si klidně dejte studenou sprchu. Tím vším se zbavíte nadbytečné energie a získáte dostatek prostoru na reálné myšlenky a potřebnou kontrolu žárlivosti.

Sepište si fakta

Nevíte, na čem jste? Ovládají vás temné myšlenky, že váš partner dává přednost kamarádům před vztahem? Zní to sice reálně, ale v danou chvíli jde jen o vaši vlastní interpretaci. Pokud chcete znát skutečný stav věci, sepište si reálná fakta, co víte, co nevíte. Pak získáte uspořádaný pohled na věc.

Poučte se ze žárlivosti a udělejte potřebné změny

„Žárlivost a závist mohou být skvělými důvody k tomu, proč vystoupit ze svého zajetého života a zlepšit se jak emočně, tak fyzicky, finančně či profesionálně,” popisuje Balestrieriová.

V reálu to může znamenat, že můžete investovat více času do vlastního sociálního života nebo nového kreativního projektu, takže nebudete mít tolik času zabývat se tím, jak tráví svůj čas partner a možnými negativními myšlenkami okolo toho.