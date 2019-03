das, Novinky

1. Ukončit vztah

Ukončit jakýkoli svazek není snadný krok, zvlášť jedná-li se o dlouhodobý vztah, kde jsou již děti, společný majetek či podnikání.

Nicméně zůstávat v nefunkčním vztahu s žádnou vidinou toho, že se to časem zlepší, je mnohem horší řešení, které se velmi významně může podepsat i na zdraví jedince. Existuje mnoho výzkumů, jež potvrzují, že pocit osamělosti zkracuje život a může stát i za celou řadu zdravotních potíží.

Pokud nechcete udělat takto radikální krok, pak musíte vložit veškerou svou energii do snahy tento stav změnit, ať už společně s partnerem, či svou vlastní proměnou.

2. Osobní změna



Zapomeňte na to, že někoho převychováte. Samozřejmě i u druhého můžete dosáhnout změn, ale nejprve musíte začít sami u sebe, zapracovat na svém lepším já, protože vztah je vždy o dvou lidech. A pokud v něm něco nefunguje, pak tím viníkem obvykle není jen jeden.

Zamyslete se tedy nad tím, proč se cítíte osaměle. Udělejte si seznam věcí, o kterých víte, že by vám pomohly cítit se přesně opačně. Ze seznamu poté vyberte jednu věc, na které zapracujete.

„Pamatujte vždy na to, že tím, co sami děláte, ovlivňujete druhé a platí to ve všech oblastech života, včetně vztahů,” upozorňuje na svém blogu kouč Bill Protzmann.

Pokud například onou věcí ze seznamu bude „blízkost”, pak začněte tím, že se budete sami sebe ptát, co pro blízkost s druhými sami děláte. Jak moc jste k druhým otevření, všímaví, ale i například přívětiví ... a nemusí jít jen o vaše nejbližší. Zkuste se zamyslet nad tím, kdy jste sami od sebe nějaké přátele pozvali na kávu či večeři, kdy jste naplánovali nějakou společnou akci apod.

Postupně pak přistupujte stejným způsobem ke každé věci ze seznamu. S každou vaší drobnou proměnou by se postupně měly měnit i vztahy kolem vás. Když se tak ale nebude dít a vy zjistíte, že změna, kterou chcete, je pro vás dobrá, ale ve vašem vztahu nevítaná, pak minimálně získáte větší odhodlání přistoupit k radikálnímu řešení a nefunkční vztah ukončit.