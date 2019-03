das, Novinky

Většina lidí investuje spoustu času i energie do hledání pana dokonalého či paní dokonalé. Jakmile někoho takového nalezne, pak má za to, že vše bude skvělé a dokonalé samo o sobě, že již žádné další větší úsilí nebude muset vyvíjet. Realita je samozřejmě jiná, pokud partneři na vztahu od začátku nepracují, po opadnutí zamilovanosti může nastat velký problém.

Podle odborníků lze ale i tehdy ještě daný stav zvrátit a zapracovat na tom, aby se partneři opět ve vztahu cítili skvěle a těšili se na společnou budoucnost. Podívejte se s námi na 4 zaručené tipy, jak zlepšit vzájemné komunikační dovednosti, být více pozitivní, přestat se ve vztahu trápit a opět si začít užívat okamžiky vzájemné lásky.

1. Přemýšlejte o konfliktu jako o příležitosti, jež vám pomůže v růstu

Většina lidí věří, že mají-li ve vztahu problémy, jsou s nesprávným jedincem. Podle odborníků je to naprosto špatný pohled. Každý jedinec je jiný a je jasné, že mezi dvěma partnery jednou za čas vznikne konflikt, který je sice může uvést do vzájemné nepohody, ale to ještě neznamená, že se k sobě nehodí. Naopak jsou-li ochotni na konfliktu pracovat, může to jejich vztah v konečném důsledku posunout dál.

„Začněte tedy pohlížet na konflikt jako na příležitost k růstu, která vám může pomoci překonat potíže, jež máte,” radí na svém blogu Helen LaKelly Huntová.

2. Problém nemusí být u partnera, ale ve vaší minulosti

Až devadesát procent věcí, co nám vadí na partnerovi, může vycházet z toho, co nám kdysi vadilo na někom v našem dětství. Mohlo se jednat o rodiče, prarodiče, ale i někoho ze širší rodiny. Proto, cítíte-li se mizerně a máte ke svému partnerovi výhrady, popřemýšlejte, zda za vaše chmury může skutečně on, a ne někdo z minulosti.

3. Smích je nejlepší lékař i odborník na vztahy



Humor, zábava a radost jsou pro společné štěstí velmi důležité. Proto vraťte do společného života co nejvíce zábavných aktivit. Je jedno, zda budete chodit více do společnosti či si naleznete aktivitu, která bude oba bavit doma. Společné chvilky plné smíchu vás v každém případě zbaví i těch největších problémů.

4. Vyžeňte ze vztahu vše negativní



Bohužel, mnozí z nás se více soustředí na to, co je ve vztahu špatné, než na to, co funguje. Přitom neexistuje dokonalý vztah, všude se občas objeví něco negativního, záleží ale, jakou tomu partneři dají důležitost.

„Pokud budete řešit každou hloupost od špatně zvoleného slova, tónu hlasu či výrazu v obličeji, pak se těžko dostanete přes mnohem důležitější věci, co vás v životě potkají,” varuje Huntová.

Proto nebuďte vztahovační, přestaňte řešit malichernosti a radujte se z každé společné chvilky. A pokud už budete mít potřebu druhého upozornit na jeho chyby, pak nezapomínejte ani na pochvaly a poděkování za ty pozitivní věci. Mnozí z nás berou spoustu věcí jako samozřejmost, pravda je ale ta, že nic není samozřejmé a čím víc si budete všímat těchto věcí, tím spíše předejdete vzájemným svárům.