Návodů, jak se chovat při samotné hádce, co říkat, nebo naopak neříkat, je k dohledání celá řada. Jak se ale chovat, když hádka skončí?

Server Woman´s Day zveřejnil rady, čemu se po hádce vyhnout, nechcete-li ve vztahu riskovat zbytečné komplikace do budoucna.

Neignorujte partnera/partnerku



Pokud potřebujete po hádce nějaký prostor pro sebe, není na tom nic špatného. Dejte to ale svému protějšku vědět. „Největší chybou, kterou lidé po hádce dělají, je, že se ignorují nebo trucují,” vysvětluje americká psychoterapeutka Rachel A. Sussmanová.

Pokud partnera míjíte nebo záměrně ignorujete, může to brát jako trest, což může do budoucna vést ke stavu, že se bude v řadě věcí držet i on zpátky a nevyjádří své pocity.

Neřešte frustraci později

Partneři by podle odborníků měli ctít i další pravidlo, které zní: „Co se vyřkne při hádce, má se v ní také vyřešit.” Neduste proto v sobě nevyřčené křivdy toho, co vám druhý v hádce vytkl.

Pokud vám něco vadí, řekněte to hned a nečekejte na vhodný okamžik, kdy to budete moci tomu druhému vmést do obličeje. Tím riskujete jedině další hádku.

Neodbývejte omluvu

Pokud uděláte chybu a chcete se za ni omluvit, nestačí k tomu jen pouhé „promiň”. Především ve chvíli, kdy jste druhému něčím opravdu ublížili. Chcete-li, aby vaše omluva zněla opravdu věrohodně, rozveďte to, za co se omlouváte.

Nehledejte výmluvy, proč se hádáte

Existuje mnoho věcí, které můžete využít jako výmluvný argument k tomu, proč jste sklouzli k hádce - špatný den v práci, bolest hlavy, nedostatek spánku. I když studie Kalifornské univerzity v americkém Berkley prokázala, že lidé, kteří nemají dostatek spánku, se opravdu častěji hádají s partnerem, stále to není důvod používat to jako argument proti partnerovi - je to vůči němu spíše nefér.

„Hádka je o informacích. Pokud jste naštvaná, smutná nebo zraněná, partner by to měl vědět,” vysvětluje klinická psycholožka Michelle Gollandová.

Zapomeňte na usmiřovací sex za každou cenu



Omluva po hádce by měla být automatická a měla by vzejít od obou partnerů, s usmiřovacím sexem je to trochu jiné. I po omluvě a zklidnění na něj totiž nemusejí mít oba partneři stejnou náladu.

„Mnozí muži tzv. usmiřovací sex preferují, protože chtějí cítit vzájemné pouto,” vysvětluje Sussmanová. Pokud to necítíte stejně, nenuťte se do sexu. Vysvětlete partnerovi, že se budete milovat třeba až další den.