Jednou v zimě roku 2016 manžel Dani Shapirové zmínil, že objednal jednu sadu komerčního DNA testu a zeptal se své ženy, zda by také jeden chtěla. Odpověď zněla: „Proč ne?” Byla si jista, že jí žádné překvapení nehrozí. Věděla, odkud pochází – z rodiny východoevropských aškenázských Židů, z větví od obou rodičů. Byla to pro ni jednoduše jen zábava, nic jiného.

Výsledky, které obdržela o několik měsíců později, ale změnily naprosto vše, co o sobě do té doby věděla. Z větve aškenázských Židů byla jen z poloviny – otec, kterého velmi milovala a jenž zemřel při automobilové nehodě, když jí bylo 23 let, totiž nebyl jejím biologickým otcem.

Pečlivě ukryté tajemství

Jak později žena zjistila, její rodiče měli v roce 1961 problémy s početím. Jelikož ale její matka zoufale toužila po potomkovi a její otec byl podle zjištění neplodný, přišla na řadu v tu dobu velmi netradiční metoda – „smíchání” spermatu dárce a otce. Což podle laického vysvětlení znamenalo, že před a po proceduře darování spermatu bylo párům doporučeno mít pohlavní styk, aby byla „zajištěna šance” na oplodnění otcem. Párům tak byla stále dávána jakási naděje na možnost počít vlastního biologického potomka.

V té době šlo ale o velmi netradiční proces a ne vždy schvalovaný. Jak rozhodl jistý nejmenovaný soud jen několik let předtím, jakékoli oplodnění ženy, i když se souhlasem jejím a jejího muže, bylo považováno za cizoložství. Přístup k podobným metodám byl tedy velmi rozdílný od dnešní doby.

Tajemství ukryté dlouhých 54 let přineslo jak ohromující, tak i zneklidňující zjištění. Jedno z těch nepříjemných byla nepřesná lékařská diagnostika. Konkrétním případem byl fakt, že její syn byl jako malý postižen vzácnou poruchou projevující se záchvaty. V té době se řešila možnost, že by mohlo být vše podmíněno geneticky, lékař ale na základě rodinné anamnézy nic nepotvrdil.

Jak se zpětně dívá do své minulosti, mělo to i psychologická negativa. Celý život totiž měla pocit, že se svému otci příliš nepodobá, a bylo jí i často předkládáno, že nevypadá jako Židovka.

Hledání biologického otce

Od chvíle, kdy žena zjistila, že její milovaný otec nebyl jejím biologickým rodičem, uplynulo do nalezení toho pravého pouhých 36 hodin. Šlo o 78letého lékaře v důchodu, který musel být jejím následným e-mailem, ve kterém mu vše šetrně sdělovala, velmi překvapen.

Jak sama uvádí, lidé, kteří darují svá vajíčka či sperma, by měli být obeznámeni s „žijícími následky” svého dárcovství, jak se vyjádřila pro server Time.