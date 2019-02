Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, s přítelem máme malé dítě, bydlíme v domečku, kde nedaleko od nás bydlí jeho matka. Jde o to, že je sama a je na něm hodně, až nezdravě fixovaná a závislá. Poslední dobou mu volá i 4x denně, klidně i večer, i když jsem ji prosila, ať tak nečiní, že chceme soukromí. K tomu chodí za námi i několikrát v týdnu neohlášeně. S přítelem jsme jí i řekli, že se domluvíme na nějaké pravidelnosti, příp. že návštěvy bude hlásit. Ale ona absolutně nic nerespektuje, dělá si věci stále po svém. Přítel už rezignoval, že přece nebudeme vyhánět starého, očividně nemocného člověka. Mně to samozřejmě hodně vadí. Nevím, jak postupovat, zkuste poradit, jak situaci řešit. Děkuji



Milá paní, myslím, že svým dotazem jste se přidala k mnohým snachám, které se nacházejí v podobné situaci. Velké díky za důvěru i odvahu svůj příběh popsat.

Samotné slovo tchyně má pro každého člověka jiný význam. Jedni se řadí do skupiny těch, co je nesnášejí, jiní na ně nedají dopustit a jsou s nimi v přátelském vztahu a další s nimi v mezích únosnosti vyjdou. Ke které skupině byste se chtěla přidat? Jinak řečeno: Jaký vztah byste s mámou Vašeho přítele chtěla mít? Je moc fajn si to uvědomit, poněvadž takto budete k tchyni přistupovat.

Chápu, že v současné situaci, tak jak ji popisujete, se necítíte dobře. Domluvit se Vám nedaří, nastavit hranice taky ne a přítel svou mámu omlouvá a ve Vašich očích rezignuje.

Přemýšlela jste, jaké možnosti máte? Zkusím vypsat a bude zajímavé, k čemu se přidáte:

budete s tchyní “bojovat”, která ve vztahu o muže vyhraje?

budete věřit, že se tchyně změní nebo ji vy změníte?

rozejdete se s partnerem, protože se nepostavil na Vaši stranu a rezignoval?

uděláte něco vy, protože je pro Vás vztah s partnerem důležitý?



Není dobrého a špatného řešení, je jen řešení, za které vezmete zodpovědnost. Více se budu věnovat poslední variantě, protože mi přijde konstruktivní a může Vám být užitečná.

Vztah matky a dospělého syna bývá často komplikovaný, a když se nepodaří oběma – synovi i matce – se zdravě odpoutat, tak vliv na novou synovu rodinu přetrvává.

Dvě ženy zkrátka máte vztah s jedním mužem, každá samozřejmě jiný.

Z Vašich slov není zřejmé, jak si myslíte, že o Vás matka syna přemýšlí. Ona sama může být ve velkém paradoxu, na jednu stranu šťastná, že syn má novou rodinu a děťátko, na druhou stranu o něj přichází a neumí se k tomu postavit jinak, než že ještě více usiluje o synovu přízeň. Znáte to: topící se stébla chytá.

Pokud jste se rozhodla, že chcete mít vztah s tchyní na přijatelné úrovni, můžete pro to hodně udělat. Mám hypotézu, že Váš manžel tím, jak označil matku “starou a nemocnou ženou”, si vlastně pomohl k ní i jinak přistupovat (starým se neubližuje a pomáhá).

Vám nabízím zkusit více přemýšlet, jakou potřebu může mít tchyně, že vás tolik kontaktuje:

Je to touha vidět vnouče, pak ho může pohlídat.

Potřebuje být více užitečná? Tak ji požádejte, že byste potřebovala s něčím pomoct, může vám něco upéct nebo uvařit, vyžehlit, udělat na zahrádce.

Je to silná touha kontrolovat syna, jak se mu daří ve vztahu s Vámi? Nabídněte jí pohled do spokojené domácnosti.

Je to silná potřeba po uznání od Vás nebo od syna? Oceňte ji.



Čeho si na tchyni vážíte?

Co umí dobře? Vychovala Vašeho partnera a dotvářela jeho osobnost. S partnerem jste ráda, tak zkuste najít, co můžete mít ráda na jeho matce. Můžete jí vyjádřit obdiv, za to, co Vašeho syna pro život naučila.

Je hodně pravděpodobné, že jakmile se tchyně bude cítit bezpečněji, mnohem lépe s ní budete komunikovat svoje potřeby a domlouvat pravidla. Uslyší je, protože nebude v ohrožení.

- “Potřebuji se s Vámi domluvit, abyste nám večer nevolala. Ráda se s Vámi spojím druhý den.”

- “Potřebuji se s Vámi domluvit, kdy byste byla ochotná přijít pohlídat vnouče.”

Váš vzájemný vztah v nově budovaném trojúhelníku se vytváří. Dejte mu čas a energii, pokud vnímáte, že Vám to dává smysl. Nemusíte svou tchyni milovat, můžete udělat drobné kroky, aby Vám ve vztahu bylo v rámci možností dobře. Moc Vám přeji nadhled a humor na cestě, kterou se vydáte.

