das, Novinky

1. Přístup ženy k sexu



Za neschopností dosáhnout orgasmu často stojí doslova „vražedná” kombinace přísné (zejména náboženské) výchovy a neznalost reakcí vlastního těla.

„Pokud jste byly vychovávány v tom, že sex je špatný a špinavý, tak se asi těžko zvládnete v pohodě dotýkat svých vlastních genitálií anebo povolíte někomu dalšímu, aby se jich dotýkal,” upozorňuje pro Daily Mail odbornice na vztahy Tracey Coxová.

Bohužel pro řadu těchto žen je těžké vůbec vyslovit slovo vagina, natož aby našly odvahu s partnerem či s někým jiným řešit své problémy s vyvrcholením.

2. Přehnaný stud



Ženy, které nikdy nezažily orgasmus, se za to často stydí a bojí se o tom s kýmkoliv mluvit. Dokonce předstírají i před kamarádkami, že žádný problém nemají a některé z nich dokonce zaujímají pózy dokonalé milenky.

3. Masturbace jako tabu



Nejjednodušším způsobem, jak poznat reakce vlastního těla, je pomocí masturbace. Jenže v souvislosti se ženami se o sebeuspokojování téměř nemluví. Mnohé ženy tak vnímají masturbaci jako záležitost čistě mužskou a dost často ani nevědí, jak na ni.

Asi tou nejzákladnější informací pro ženy v tomto směru je, že orgasmus z velké části vychází z dráždění klitorisu a je tedy důležité, aby se na tuto část genitálií zaměřily a nastudovaly si vše o její stimulaci.

Pokud jste doposud neměla orgasmus, pak zcela zapomeňte na muže a nejprve si tento zážitek dopřejte sama se sebou. Až na základě těchto zkušeností máte naději, že dokážete něco takového prožít i se svým milencem. Každý muž potřebuje poukázat na to, co se vám líbí a co konkrétního vás dokáže přivést do patřičných výšin.

4. Neznalost, jak na to



Některé ženy sice teoreticky vědí, jak dosáhnout orgasmu, ale po praktické stránce postrádají přesný návod, jak by měly postupovat.

„Mohu jim jen doporučit, aby si na internetu vyhledaly stránky se sexuální výchovou, kde naleznou celou řadu srozumitelných grafik krok za krokem či praktická cvičení,” radí Coxová.

5. Strach a úzkost z výkonu

Někdy se ženy tak snaží dosáhnout svého orgasmu, že jim to jednoduše jejich mysl nedovolí. Čím víc tak nad vším žena bude přemýšlet, tím bude vše horší.

Naprosto stejně pak fungují i otázky muže, zda již žena dosáhla vyvrcholení. Čím víc se muži budou ptát, tím bude větší pravděpodobnost, že se tak nikdy nestane a ženy, aby měly konečně klid, budou své vyvrcholení předstírat.

Fyzické příčiny neschopnosti dosáhnout orgasmu



Léky - především antidepresiva a léky na úzkost způsobují sníženou chuť na milování a mohou i způsobit, že nervová zakončení v oblasti genitálií nebudou reagovat na stimulaci.

Strach z bolesti - pokud má žena bolestivý sex, pak je pravděpodobné, že se její tělo bude před maximálním vzrušením bránit. Vždy je proto dobré zjistit, co za bolestivým milováním stojí, zda jen nedostatečné vzrušení či další zdravotní problém.

Nemoci - endometrióza nebo například artritida mohou způsobovat stejné projevy jako menopauza. Tyto problémy může způsobovat také cukrovka.

Fyzické či sexuální zneužívání - ženy s touto zkušeností mohou mít dlouhodobé problémy s vyvrcholením. Zde bývá řešení nejsložitější, často se neobejde bez odborné pomoci.

Gynekologické problémy - hysterektomie (odstranění dělohy) či jizvy po šití po porodu mohou orgasmu bránit.

S většinou problémů mohou pomoci lékaři. Existují léky, které dokážou zvýšit prokrvení v oblasti genitálií, gely, které zvyšují citlivost, ale i speciální hormonální terapie, ať už pomocí hormonu estrogenu, či testosteronu.