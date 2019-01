das, Novinky

1. O masturbaci

Podle posledního průzkumu zveřejněného v odborném magazínu Journal of Sex Research ve věkové kategorii 18-22 let masturbuje 85,5 % žen a 98,9 % mužů.

Zatímco muži jsou v tomto směru otevření, ženy o daném tématu nerady hovoří a to ani se svými dlouholetými partnery. Mnozí muži tak nemají ani ponětí, že si jejich partnerky kromě sexu s nimi dopřávají i jinou formu sexuálního uspokojení.

Často se tak děje v okamžiku, kdy ženy při milování s muži nedosahují orgasmu, což jim samozřejmě zatajují. Ale může to být i z důvodu častější touhy po uspokojení. V každém případě není důvod tyto věci před muži tajit. Naopak to může pomoci i při společném milování.

2. O erotických snech

V erotických snech obvykle nevystupují skuteční partneři. Dost často se jedná o přátele, kolegy v práci, obchodní partnery, ale i filmové hrdiny či nejrůznější smyšlené postavy. I proto o těchto snech partneři vůbec nemluví. A podle mnohých odborníků je to dobře.

Tak jako muži by nemuselo udělat dobře, že jeho partnerka v noci s ní o jeho nejlepším kamarádovi, tak ani ženě by nedělalo dobře vědět, že její partner sní např. o její sestře.

3. O skutečných erotických fantaziích



Skutečné erotické fantazie nemají obvykle s romantikou nic společného. Rozhodně to není o svíčkách a růžových kvítcích na posteli, ale o stejně peprných a vzrušujících záležitostech, jako je tomu u mužů.

Přestože se při sexu k podobným věcem ženy obvykle nikdy neodhodlají, ještě to neznamená, že je tyto představy nerajcují. Svěřit se partnerovi přitom nemusí být na škodu, naopak se milování s ním může dostat do zcela jiných dimenzí.

4. O svých nevěrách ex-partnerům

Řada mužů na ženy pohlíží tak, že jsou předurčeny k monogamii a víc než kvalitní sex postrádají city. Realita ale může být zcela jiná. Jak ukázalo hned několik studií, až 50 % žen své partnery podvádí a činí tak samozřejmě z více důvodů, vzrušení a sex ale patří mezi ty nejčastější.

5. O menstruaci

Na menstruaci mnoho žen pohlíží jako na trápení. Moc dobře si uvědomují svoji náladovost, podrážděnost, vzteklost či plačtivost a udělaly by cokoli, aby se těmto dnům mohly vyhnout.

A nejde jen o nálady, ale i křeče a bolesti, které tyto dny občas doprovázejí či věčný stres z toho, aby vložky zachytily skutečně všechnu krev a ta jim neprosákla na oblečení.

Muži by proto v tomto období měli být shovívaví a neustále nepředhazovat ženám jejich nálady a nedělat si legraci z jejich stavů.

6. O románcích na jednu noc

Muže často zajímá, s kolika partnery měla žena sex. Je naprosto jisté, že pravdu se dozví jen v okamžiku, kdy to bude její poprvé či podruhé, v lepších případech potřetí.

Pokud žena předtím měla více krátkodobých vztahů či jen jednorázových románků, pak se pravdu nikdy nedozví. Ženy daná čísla vždy krátí na společensky přijatelnější.

7. O sexu s ex

Sex s expartnery je pro mnoho párů tabu a podle odborníků je to dobře. Může se zdát, že znát detaily je dobré pro společné milování, ale ve skutečnosti to vzbuzuje jen spoustu nesmyslných domněnek a představ. Navíc každý by si měl být vědom, že může být pro druhého sice největší láskou, kterou doposud zažil, ale už ne tím nejlepším milencem.

„Řada z nás by ráda znala detaily z předchozího sexuálního života svého protějšku, ale jakmile se to dozví, pak je téměř jisté, že si každý ve své hlavě vytvoří pomyslné video s tím, jaké to asi bylo a tyto představy pak nemůže dostat z hlavy,” upozorňuje pro Daily Mail odbornice na vztahy Tracey Coxová.

Je tedy jasné, že tyto informace aktuálnímu vztahu vždy spíše ublíží.

8. O velikosti penisu

Pokud má muž menší penis než je obvyklý průměr, pak se asi těžko dočká od ženy přiznání, že na to pohlíží jako na nedostatek. Samozřejmě z toho může vzniknout problém z pohledu uspokojení ženy. Ale nemusí tomu tak být vždy, protože penis při milování není tím nejdůležitějším. Při uspokojení ženy často hrají mnohem důležitější roli šikovné prsty a jazyk.

9. O ideální délce milování



Mezi muži panuje často představa, že ženy potřebují k uspokojení co možná nejdelší milování a tak své veškeré úsilí věnují tomu, aby své vyvrcholení co nejdéle oddálili a chlubí se hodinovými výkony.

Jenže to poslední, co ženy opravdu chtějí, je být součástí něčeho takového. Samozřejmě tři minuty k jejich uspokojení mohou být málo, ale mnohdy postačí 10-20 minut. Neustálé přerušování intenzity může naopak způsobit, že uspokojení neprožijí ani po několika hodinách milování.

Nejdůležitější je, aby se muži dostatečně věnovali předehře, aby u ženy před samotným stykem došlo k dostatečnému zvlhčení pochvy, případně aby použili lubrikanty.

„Dostatečné zvlhčení pochvy totiž ovlivňuje mnohem víc faktorů než jen skutečnost, zda je či není partner dobrým milencem. Důležité také je, v jaké fázi menstruačního cyklu žena je, jak moc je hydratovaná, jaké užívá léky a jak se celkově cítí,” zdůrazňuje Coxová.

10. O vibrátorech



Vibrace patří mezi nejúčinnější způsoby stimulace klitorisu. U některých žen je to i jediný způsob, jak dosáhnou orgasmu. Proto některé ženy rády používají vibrátory i při milování s partnerem, což odborníci kvitují.

Muži by tak na vibrátor neměli pohlížet jako na konkurenci, ale jako na pomocníka, který v konečném důsledku nemusí být vzrušující jen pro ženy, ale i pro ně samotné. Jednak už samotný pohled na ženu hrající si s vibrátorem může být velmi vzrušující, stejně tak prožitek z vibrací.

11. Čas potřebný k vyvrcholení

V pornu a romantických filmech to často vypadá, že k orgasmu ženám postačí stimulace klitorisu průměrně 2-3 minuty. Realita je ale taková, že každá žena to má úplně jinak, navíc to může ovlivnit i její nálada. Některé tak stačí 5 minut, jiné dvacet minut. Stejně tak každá žena reaguje na konkrétní dotek jinak.

12. O tom, že nedosáhla orgasmu

Mnohé ženy nechtějí své partnery zklamat a tak často orgasmus předstírají. Je to obrovská chyba. Muž nemůže změnit věci, o kterých nic neví.

Pokud tedy ženy touží po prožití orgasmu, musí se o tom naučit s muži mluvit. Muž prostě není telepat. Je možné, že dělá vše, co měla ráda jeho předchozí partnerka, ale to neznamená, že to rád nezmění. Jen prostě potřebuje informace, že to, co fungovalo jindy, právě teď nefunguje vůbec.