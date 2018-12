das, Novinky

1. V poslední době jsem více unavený, mám pocit, jako bych byl bez energie a nemám ani zájem o sex. Čím to může být?

Důvodů ke zvýšené únavě může být mnoho. Nejčastěji se tak děje s poklesem hormonu testosteronu, ale může jít také o problémy s hormonem prolaktinem či hormony štítné žlázy. Vždy je tak lepší podstoupit důkladnější vyšetření u odborníka, nejlépe sexuologa či androloga.

„Norma je totiž velice široká a většina lékařů, kteří se na tento obor nespecializují, si neuvědomuje, že platí prakticky pro muže od 15 let až do pozdního věku. Proto je třeba přihlédnout k fyzickému stavu muže a dalším faktorům. Například dvacetiletý muž s hladinou testosteronu na úrovni 9 nmol/l se může jevit jako zdravý, protože tato hladina je v pásmu normy. Sexuolog však odhalí, že fyzicky zdravý mladý muž by měl mít hladinu minimálně 20 nmol/l. Proto je pak schopen okamžitě začít léčit jeho symptomy,” vysvětluje sexuolog Pavel Turčan.

„Účinná léčba formou substituce testosteronu může omezit obtěžující příznaky a zároveň snížit riziko výskytu závažných onemocnění,” dodává urolog-androlog Libor Zámečník z VFN v Praze.

Pokud se potíže s hladinou hormonů neprokážou, je třeba vzít v úvahu i další onemocnění, jako jsou deprese, rakovinné bujení a podobně. Únavu či sníženou chuť na sex však může vyvolat i chronická infekce, například chlamydiová infekce či borelióza.

V některých případech je příčinou i workoholismus a vyšší psychická zátěž. Na člověka působí různé stresy z pracovního, ale i osobního a rodinného prostředí. Proto je třeba vyhodnotit stav pacienta komplexněji.

„Někdy za těmito problémy může stát i spánková apnoe, která narušuje noční spánek, aniž by si toho člověk byl vůbec vědom. Muži se pak po takto probdělé noci probouzejí unavení a vyčerpaní. Nedostatek kyslíku při spánkové apnoi má navíc i negativní vliv na funkci srdce a cév,” vysvětluje pro server Health doktorka Roshini Rajapaksaová.

Při stresových situacích není nutná medikace, lze zkusit i některé přírodní prostředky, které svým složením přispívají k normální činnosti nervové soustavy. Samozřejmostí je i zkvalitnění životního stylu, tedy zapojení vhodné aerobní fyzické aktivity, a to alespoň dvakrát až třikrát týdně po dobu minimálně 45 minut.

„Navíc pomůže dopřát si dostatek spánku. Testosteron se nám totiž nejvíce tvoří v noci a v brzkých ranních hodinách, tedy ve fázi hlubšího spánku. Někdy pomůže na noc tableta s melatoninem. Pokud si s těmito opatřeními nevystačíme, pak je potřeba přikročit k hormonální léčbě. Pokud ji řídí odborník a je správně indikována, má zcela minimální rizika,” upozorňuje Turčan.

2. Začínám mít problémy s erekcí. Co mohu udělat pro to, aby se to zlepšilo?

„Z pohledu sexuologa mne vždy nejprve zajímá, zda muž kouří. Protože tabákové zplodiny výrazně zhoršují funkci cévní výstelky, ve které se nacházejí látky odpovědné za vyvolání a udržení erekce,” vysvětluje Turčan.

Dalším problémem může být metabolický syndrom. Ten je běžně spojený s obezitou, vysokým krevním tlakem či porušenou glukózovou tolerancí vedoucí ke vzniku diabetu druhého typu.

„V tukové tkáni se navíc tvoří i estrogeny, jež mohou mít negativní vliv na tvorbu testosteronu. Právě nedostatek testosteronu či problémy s hladinami jiných hormonů mohou mít na erekci negativní vliv. Je třeba také zvážit, zda se potíže s erekcí nevážou na problémy s prostatou,” upozorňuje sexuolog.

Pomoci tak může zdravá strava, redukce hmotnosti, dostatek pohybu, omezení pití kávy a alkoholu. Při vyčerpání mohou pomoci některé přípravky na přírodní bázi, například s mateří kašičkou. Pokud tato opatření nemají dostatečný účinek, pak je nutné užívat léky na podporu erekce.

3. Snažím se s partnerkou o početí dítěte a nejde nám to. Co mohu dělat? Co muže v ložnici nejvíc ničí?

Někdy se to podaří ihned a dítě je na cestě. Avšak počet párů, které mají problém s početím, se zvyšuje. I proto mnoho žen již po měsíci či dvou marného snažení znervózní. A kdo si to odnese? Jejich muž!

O mužském libidu panuje představa, že funguje jako perpetuum mobile. Stačí sebemenší podnět a v mužském těle se okamžitě rozeběhnou chemické reakce, které vyústí v erekci. Jenže jak vyplynulo z podrobné analýzy sexuálního života tří stovek mužů, na kterou se zaměřili vědci v Itálii, rodící se erekce ještě nemusí znamenat, že muž po sexu touží. Zvláště, pokud se změnily okolnosti milování a namísto intimních chvil plných extáze se z aktu stala „práce” na dítěti.

„Tlak na početí dítěte je pro muže natolik stresující, že se jeho chuť k milování a někdy i schopnost erekce rapidně sníží,” vysvětluje klinický psycholog Filipp Nimby z Univerzity Sapienza v Římě.

„Když se sex stane namísto potěšení povinností, mužská psychika i jeho tělo reagují odmítavě. Nechci říct, že za některé poruchy erekce a snížení libida mohou ženy, ale určitě je to i o komunikaci mezi partnery. A je dobré, když si muž v takovém rozpoložení hledá cesty a způsoby, jak svou chuť na sex znovu posílit,“ dodává psycholog.

Za problémem může stát i špatný spermiogram. „V naprosté většině případů je možné hodnoty vylepšit, ale je třeba počítat s tím, že to zabere více času. Spermiím totiž trvá 72 až 90 dní, než dozrají, a proto je i minimální doba na užívání podpůrných prostředků na tvorbu spermií 3 měsíce,” vysvětluje Turčan.

Tvorbu spermií je možné podpořit i užíváním doplňků stravy, na trhu je několik různých komplexů vitamínů a jiných látek k tomu určených. Vhodný je například přípravek s obsahem mateří kašičky, karnitinu, argininu, selenu, zinku, vitamínu E a dalších látek, které přispívají k lepší spermatogenezi. Při závažnějších poruchách je však nezbytná léčba antibiotiky, hormony a případně jinými léky.

Pomoci může i kotvičník zemní, který zvyšuje hladinu testosteronu až o 30 %, snižuje vnitřní napětí a zvyšuje chuť na sex.