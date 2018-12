1. Poznejte své sexuální limity

Zkoušení nových věcí v sexu ke vztahu patří. Důležité ale je si hned od začátku ujasnit, kde jsou vaše meze. Pro někoho to může být anální sex, pro druhého zase spoutávání.

Každopádně platí: abyste předešli neočekávaným a nepříjemným chvílím, které by vám pohled na sex mohly zhoršit, promluvte si se svým partnerem o vzájemných mezích, které chcete oba dodržovat.

2. Přiznejte si stereotyp

Stejně jako je podstatné si vytyčit meze k experimentování, je také důležité si přiznat, když se ze sexu stane stereotyp. Pokud se v této fázi vztahu nacházíte, zkuste si o tom s partnerem beze studu promluvit a navrhněte různá řešení, o kterých víte, že by mohla zaujmout i jeho.

Dalším tipem je pak vyjet někam do neznámého prostředí a vynahradit si tam romantické chvíle, na které jindy není čas.

3. Odhalte sexuální dysfunkce

Pokud se jeden z partnerů potýká se sexuální dysfunkcí, rozhodně by se o tom neměl stydět mluvit. Ať už se jedná o předčasné vyvrcholení, nebo třeba problém s vlhkostí, obojí se dá lehce řešit, stačí tomu jen sex přizpůsobit. S vážnějšími problémy je pak lepší obrátit se na odborníky. V každém případě je ale důležité partnera podpořit a snažit se najít řešení.

4. Promluvte si o bezpečnosti

„HPV viry a nejrůznější bakterie na lidských pohlavních orgánech jsou stejně časté jako nachlazení nebo chřipka,“ říká sexuoložka Carol Queenová pro Huffington Post a dodává, že by testování na pohlavní nemoci mělo být v dnešní době naprostou samozřejmostí, stejně jako je například otázka ochrany před početím.

5. Přiznejte, když nemáte náladu

Ačkoliv je kvalitní sex báječná záležitost, přiznejme si, že občas může být pěkně vyčerpávající a je to to poslední, na co máte po těžkém dni chuť. Pokud se do této situace dostanete, nepřemáhejte se a partnerovi v klidu vysvětlete, že dnes se zkrátka na sex necítíte a že mu to jindy vynahradíte.

„Pokud se jeden z páru necítí ve své kůži, je lepší se sexem přestat. Jednostranný styk totiž není pro toho druhého fyzicky příjemný, navíc nevyvolává emoční spojení,“ souhlasí sociolog Joseph Grenny.

6. Ujasněte si, jak často chcete sex

Možná se vám to zdá extrémně neromantické, ale věřte, že je důležité si s partnerem ujasnit, jak často chcete mít oba sex. Někdy je totiž těžké zařadit intimní chvilky do svých už tak nabitých diářů a partnerovi mohou začít intenzivně chybět.

Domluvte se proto, jak často by vám oběma vyhovovalo mít sex a berte to v potaz. Ušetříte si tak nepříjemné chvilky, které může sexuální frustrace způsobit.