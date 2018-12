das, Novinky

1. Vzhled není vše

Ano, krásní lidé to mohou mít v některých ohledech jednodušší, ale v mnoha dalších zase složitější. Může vám připadat, že vy musíte na spoustu věcí využít mnohem více energie než ti „krásní” a stejně se vám nikdy nepodaří všechno to, co jim. Ale realita může být úplně jiná. I za jejich úspěchem může stát spousta usilovné práce a odříkání, jen to nedávají tak najevo jako jiní.

Stejně tak je to u vztahů. Atraktivní ženy sice možná snadněji zaujmou pohled muže, ale to neznamená, že jim naprosto všichni muži leží u nohou...

Naopak, dost často se stává, že atraktivní žena má větší problém nalézt kvalitního partnera, který by ji měl skutečně rád a po všech stránkách ji respektoval. Dost často se stávají jen majetkem či reprezentativním doplňkem.

2. Impulzivní chování



Žárlivost provázejí dost často natolik silné emoce, že se jimi necháme strhnout a chováme se velmi impulzivně.

„Je důležité nenechat se těmito pocity ovládat, naopak se snažit o jejich racionalizaci. Vždy si tedy raději počítejte do deseti a dejte si čas na zpracování těchto emocí. Vaše reakce poté může mít zcela jinou váhu,” radí na svém blogu psychoterapeutka Maxine Langdon Starrová.

3. Naučte se pojmenovávat své emoce

Pokud vás začnou ovládat pochybnosti a žárlivost, pak si to přiznejte a své pocity pojmenujte. Přiznáte-li si, že máte strach, že se váš partner s někým zapletl, mnohem lépe se s daným okamžikem vypořádáte, než když budete hledat problém tam, kde není.

Pokud si přiznáte svou žárlivost, pak mnohem snadněji odhalíte svá slabá místa, na kterých budete moci zapracovat. Stejně tak si snadněji uvědomíte, co vám v životě chybí a co vás naopak naplňuje.

4. Využijte emoce ve svůj prospěch

K žárlivosti nejčastěji vede strach a úzkost z vlastních nedostatků, ale také pocity nepohodlí. Na tom není nic špatného, je jen důležité všechny tyto důvody pojmenovat. Jednak se pak strachy stanou mnohem méně působivé, pak jim také dokážete snadněji vzdorovat a pracovat s nimi. Původní pocity žárlivosti vás tak mohou po jiné stránce značně obohatit.

5. Naslouchejte svým pocitům



Pokud vás přepadne pocit žárlivosti, postavte se k němu jako k něčemu, co povede k inventuře vaše dosavadního života. Řekněte si, co se vám do této doby povedlo, co by bylo ještě dobré zlepšit, či co se nepovedlo a jaké vaše sny a touhy ještě nebyly naplněny. Velmi snadno pak zjistíte, co vám chtějí vaše pocity žárlivosti říci.

Tím, že se zaměříte na své vlastní pocity a naučíte se s nimi pracovat, obohatíte nejen své vztahy, ale také sami sebe. Lépe si pak porozumíte a zjistíte, co vás motivuje, inspiruje a naopak ničí z pohledu osobního růstu a životní spokojenosti.