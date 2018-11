das, Novinky

1. Přehnaný úklid



Pro mnohé ženy je krásně naklizený byt prioritou. Bohužel u mužů tomu tak často není a tuto vášeň se svými ženami nejsou ochotni sdílet. Nejvíc muže přitom vytáčí, když ho žena vyruší například od filmu s tím, že potřebuje vyluxovat pohovku či vytřít plovoucí podlahu. Samozřejmě nemůže chvilku počkat, úklid potřebuje udělat okamžitě.

Řadě mužů ale vadí i společné víkendové úklidy. Aby ne, když mají konečně dva dny volno a místo toho, aby si je užili, běhají po bytě s vysavačem...

Pokud tedy chcete mít hezký vztah a přitom dbát na dokonalý úklid, pak si raději pořiďte uklízečku. Jednak může chodit, když jste v práci a tudíž nikoho z vás nebude obtěžovat, pak také může naklidit před víkendem a vy si pak můžete užít víkend v naklizeném bytě a věnovat se jen sobě navzájem.

2. Náladovost



Náladu ženy ovlivňuje celá řada faktorů od stresu z práce, neshod s nejbližšími, po hormonální nerovnováhu. Někdy to vypadá, že žena k takové náladě nemá ani důvod, o to víc je to pro muže špatně uchopitelné.

Každá žena by měla umět muži své nálady racionálně vysvětlit, jelikož on jim potřebuje porozumět. Pokud se tak stane, bude mnohem tolerantnější a ohleduplnější...

Někdy postačí muži vysvětlit, jak moc její náladu a emoce ovlivňuje menstruační kalendář. Že již týden před samotnými měsíčky se mnohé ženy necítí ve své kůži a mohou reagovat podrážděně, natož pak v týdnu, kdy mají menstruaci. Dost často se prostě stává, že jen z pohledu hormonální rovnováhy jsou ženy v pohodě pouze 14 dní v měsíci.

3. Neustálé ujišťování o své lásce

Zavděčit se některým ženám není snadné. Partner je může překvapit romantickou večeří, kterou dokonce sám uvařil, vytvořit tu nejromantičtější atmosféru, co vůbec jde, ale jim je to stejně málo. Jako důkaz vyžadují neustálé slovní utvrzování v bezmezné lásce.

„Jenže to není muži vlastní, za něj častěji mluví činy než samotná slova a nutit ho do změny je stejně tak nesmyslné, jako po něm chtít, aby vám nahlašoval každý svůj krok, který učiní,” uvádí magazín Woman´s Health.

4. Hovory s kamarádkou o intimnostech

Svěřovat se kamarádce s každým detailem svého života, včetně intimností ze sexuálního života, se nemusí vyplatit. Přestože muži svým kamarádům také ledaco prozradí, nikdy nezajdou do přílišných detailů, zejména jde-li o intimnosti. Nechápou tak ani tyto ženiny potřeby. Pokud už tedy žena dané potřeby má, pak bude nejlepší se o tom partnerovi nezmiňovat.

5. Nerespektování soukromí

Pípnutí esemesky nebo příchozí hovor může některé ženy vyburcovat k okamžité otázce, kdo volá nebo kdo píše. Podezřívat přítele, že každá druhá příchozí zpráva je od nějaké ženy, ho může velice brzo přestat bavit.

Je dobré zamyslet se, zda je to vyvolané tím, že k partnerovi žena nemá stoprocentní důvěru, nebo skutečností, že je extrémně podezřívavá. Kdyby jí partner dělal to samé, jistě by ji to také neuvádělo v nadšení. Každý by měl ve vztahu respektovat soukromí druhého, takže čtení sms zpráv, mailů, kontrolování profilu na Facebooku je zkrátka zakázáno.

6. Mluvení v hádankách

Pokud chce žena svému drahému něco sdělit, pak by měla přejít rovnou k věci a nesnažit se zejména nepříjemné věci nějak obejít. Když chce strávit večer s přáteli nebo jenom sama v klidu doma, nejlepší zbraní je přímost a upřímnost. Pokud bude chodit kolem dokola, docílí akorát toho, že partnera otráví.

To samé platí v případě situace, kdy ženě ve vztahu něco vadí, ale na otázky, jestli se něco děje, odpovídá vytrvale ne, protože očekává, že na to muž přijde sám. Nepřijde, jednoduše nestačí jen naznačovat, ale otevřeně přiznat.

7. Stoprocentní podřízenost



Jestli si žena bez svého muže není schopna cokoliv koupit, vyřídit, zařídit, zorganizovat, pak by se měla sama nad sebou zamyslet. Není dobré být na partnerovi stoprocentně závislá. Každá žena by měla mít i vedle partnera svůj vlastní život, přátele, koníčky a žít tak, aby po případném rozchodu s ním nepřišla úplně o vše, ale byla schopná žít dál i bez partnera.

Stoprocentní podřízenost se navíc nelíbí ani samotným mužům. Časem si takové ženy přestávají vážit a vztah s ním nebude nikdy zcela funkční.

8. Přehnaná žárlivost

Čas od času může nastat situace, kdy pouhá zmínka o expartnerce může u ženy vyvolat žárlivost. Nicméně mělo by se jednat o zcela výjimečné situace. Jakmile žena začne žárlit nejen na ex, ale i kolegyně, kamarádky, v extrémních případech i matku, pak problém bude zřejmě na její straně a měla by skutečně zvážit, zda v takovém vztahu přetrvávat. Pokud muži nedůvěřuje, pak vztah nemůže nikdy dlouhodobě fungovat.

9. Přijímání komplimentů a pochval

Pokud už vám muž zalichotí nebo vás pochválí, pak za tím nehledejte nic jiného, než to, že svá slova myslí vážně. Každá pochvala nemusí být podmíněna tím, že partner něco provedl a snaží se to tak zamaskovat.

Pochvalu i kompliment jednoduše přijměte. Když za vším budete hledat jen to zlé, pak se může stát, že už vás muž nikdy za nic nepochválí a vězte, že ani pak vám nebude příjemně. Každý čas od času rád slyší slova uznání, která vždy povzbudí.

10. Výčitky týkající se fotbalu či jiného koníčku

Pokud je muž vášnivý fotbalový fanoušek, je zcela zbytečné se rozčilovat pokaždé, když se doma dívá na zápas, nebo jde do hospody sledovat fotbal společně se svými přáteli. Pravdou je, že když jsou takové výpravy za fotbalem či jiným koníčkem příliš časté, může to být na pováženou, ale mít jednou za čas večer jen pro sebe, to není vůbec na škodu.