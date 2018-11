bok, Novinky

Hledání toho, kdo z ženy udělá „kompletní a dokonalou” bytost

Mnohé ženy mají pocit, že nalezením toho správného partnera se vše vyřeší, že do sebe vše zapadne. Bohužel takové ženy, které se bez ideálního partnera necítí „celé”, jsou mnohdy staromódní a často i žijí v iluzi.

Stejně jako se přestěhováním nevyřeší těžké životní potíže, ani sebedokonalejší partner nezaručí, že se žena nebude občas cítit frustrovaná, sama, nešťastná v práci atd.

Přílišné tlačení „na pilu”

Která žena by nechtěla vztah, který vydrží co nejdéle? Proto mnohdy v dobré víře zjistit, jak na tom je, příliš na partnera tlačí, aby se zavázal ve vztahu se stejnou intenzitou. Jenže to není cesta k úspěchu - tou je nechat věcem naopak volný průběh. Nikde není psáno, že musí oba partneři hned na počátku cítit stejně silné pouto. I z nesmělých gest a nevyřčených citů se může po čase vyklubat.

Podhodnocují samy sebe

Dalším zranitelným bodem bývá fakt, že ženy mnohdy samy sebe podhodnocují. Jsou k sobě nadměrně kritické, shazují samy sebe, nejsou schopné přijmout kompliment. Na druhé straně to také značí, že v důsledku toho si mnohdy vybírají muže, kteří si je nezaslouží a většinou je nedokážou docenit. Takové ženy se ale také často bojí požádat o to, co opravdu chtějí. To vše vede k rychlému zániku vztahu, který mnohdy neměl ani šanci pořádně vzniknout.

Vybírají si emocionálně nestálé muže

Ženatí muži, partneři, kteří udržují styky se svými expartnerkami, pánové emocionálně nestabilní, s různými závislostmi atd. Ti všichni mají jedno společné - pro zdravý vztah nejsou ideální volbou. Základ leží jinde - pro začátek si alespoň vybrat někoho, kdo je svobodný. Volba na první pohled nedostupných partnerů už od začátku nedává velké šance na úspěch.

Jsou příliš žárlivé

Jedno moudro odborníků hned na začátek tohoto bodu - žárlivost nezamezí nevěře, spíše ji učiní mnohem více pravděpodobnou. O co více bude žena partnera podezřívat či obviňovat z něčeho, co neudělal, je velká pravděpodobnost, že to nakonec udělá. Celý vztah je jednoduše o důvěře - pokud už na počátku chybí, není to dobré.

Strach z intimností

Nezřídka se stává, že věc, po které ženy nejvíce touží - sdílená intimita s partnerem - je zároveň věc, které se nejvíc bojí. Ani to není pro vztah pozitivem.

Strach z toho, že dostanou, co chtějí, ale mohou to ztratit, je natolik silný, že se raději podobným intimnostem vyhýbají. Takový vztah pak nemá žádné vyhlídky.

Podle odborníků je lepší držet se hesla: Je lepší milovat a lásku ztratit, než nikdy nemilovat.

Snaha o změnu partnera



V každém vztahu se tzv. obrušují hrany. Mnozí lidé dělají drobné ústupky, aby vše tzv. vyladili. Někdy dojde i na větší změny, pokud dotyčný cítí, že je to pro něj i vztah přínosné.

Právě tady je ale třeba zmínit jednu podstatnou věc - všechny změny, které partner bude konat, musejí být dobrovolné. Mají vycházet z jeho potřeb. Jakmile začne k podobným změnám partnera nutit žena, nemívá to dobrý konec.

Posedlost vztahem

To, že žena v životě potkala toho pravého, je skvělá věc, neznamená to ale, že by se měl její vztah stát středobodem všeho. I přes vzájemnou lásku je dobré držet se svých přátel, koníčků, trávit čas odděleně, nebýt posedlý jeden druhým.