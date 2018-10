das, Novinky

Závislost na partnerovi



Pokud žena do domácnosti přestane přinášet jakékoli příjmy, které by pokryly alespoň část rodinného rozpočtu, tak si o každou korunu musí říkat muži. Z krátkodobého hlediska na tom není vůbec nic špatného, nicméně z dlouhodobého pohledu to zavání problémy.

Ne všichni muži jsou rozhazovační a ne všichni mají neomezený rozpočet, tudíž časem mohou chtít znát veškeré důvody útraty peněz, a to nevěstí nic dobrého. Volnost, svoboda je velmi rychle pryč. Aby ne, zdůvodňovat každou kávu s kamarádkou, oblečení pro děti nebo kosmetiku pro sebe dlouhodobě neunese každý. Dokonce by se dalo říci, že to již zasahuje do osobní svobody ženy.

Ani přemíra peněz štěstí nezaručuje

Jenže ani v okamžiku, kdy má muž peněz dost a dá ženě v podstatě neomezený rozpočet, je mu tedy jedno, kolik utratí, to nemusí být pro ženu výhra. I když ji muž zahrne penězi, jen aby ji měl doma, obvykle je sám natolik pracovně i společensky vytížen, že domů jezdí často jen přenocovat.

Ženy tak mají vše, na co si pomyslí, štěstí jim to ale nepřináší. Je navíc otázkou času, kdy si přestanou vážit úsilí, které k získání toho všeho je zapotřebí a začnou se utápět jen ve své lítosti, jak moc jsou opuštěné a nedoceněné.

Každý člověk potřebuje společenské ocenění a toho se těmto ženám dostává jen díky luxusním věcem a práci jejich manželů, ne kvůli tomu, jaké jsou ony a co všechno ony samy dokázaly. Ne náhodou osudy takových žen nedopadají dobře. Ty, které nepropadnou alkoholu či antidepresivům, dost často podlehnou svému vzhledu a umu plastických chirurgů.

Předsudky okolí

Žena se ale také může setkat s nepochopením okolí. Mnozí lidé si mylně myslí, že být v domácnosti je určitým výrazem toho, že žena je jednoduše líná a nechce se jí chodit do práce. „Jde v základu o určitý typ závisti. Už jen to, že někdo nemusí chodit do práce, samo o sobě může vadit. Lidé si tak v podstatě kompenzují svou vlastní frustraci,” vysvětluje pro Daily Mail psycholog Aric Sigman.

„Je jednodušší tvrdit, že určitá žena zůstává doma, protože je ošklivá, líná a mnohé další, než si přiznat, že sami nezvládáme skloubit něco, co jsme vlastně chtěli - dobrou práci, rodinu a děti,” dodává.

Olej do ohně navíc přilévají i různé instituce, které se veřejně dohadují o tom, jaký vliv má na dětskou psychiku vývoj rozhodnutí, jak rychle se matka vrátí po rodičovské dovolené do práce, případně kdy by měla, aby to na dítě mělo co nejmenší negativní dopad.