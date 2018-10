das, Novinky

Na co myslíš?

Ženy jsou od přírody velmi zvídavé. Chtějí vědět úplně všechno. Zajímají je sebemenší detaily i pocity a tedy vše, čemuž muži nepřikládají takovou důležitost. Logické tedy je, že je tato věta vždy vyvede z míry. Oni opravdu neví, co by na ni odpověděli.

Všiml sis na mně něčeho?

Nevšímavost je v mnoha směrech doménou většiny mužů. Jejich rozlišovací schopnosti jsou bohužel hodně vzdálené od těch ženských. K průšvihu a frustraci ženy přitom stačí i to, když muž otálí s odpovědí a nedej bůh, když se konečně rozhodne pochválit vlasy a partnerka s pláčem na zem hodí nové náušnice...

Přemýšlela jsem...

Tuto větu muži obzvlášť nemají rádi, protože tuší, že za zmiňovaným sdělením zřejmě bude něco vážného. Jejich strach se zejména váže k věcem typu, že by bylo fajn spolu bydlet či jet na víkend společně k rodičům, případně začít plánovat svatbu nebo si pořídit miminko.

Buď trochu chlap

Není nic horšího než zpochybňování mužské podstaty. V této chvíli muži nevědí, co mají dělat, a mají pouze dvě možnosti. Buď udělat to, co si žena přeje, anebo jí opáčit stejnou větou a pokárat ji, že by mohla být ohleduplnější.

Bolí mě hlava

Klasická věta, kterou muži nenávidí a mají pod ní zakódováno, že se tím ženy vymlouvají z partnerských povinností. Odborníci jim proto radí následující trik. Nabídnout v daný okamžik ženě lék proti bolesti. Pokud odmítne, pak mají právo být naštvaní a zhrzení...

Myslíš si, že je hezká?

Muži si to mohou říkat nesčetněkrát, že ohlížet se před partnerkou za jinými ženami je špatné, ale jakmile k tomu dojde, obvykle neodolají. Může jim být ale naprosto jasné, že před jejich vlastní ženou tento pohled neutají. Přestože mnozí odborníci v tento okamžik mužům radí, aby nahlas řekli, co se jim na dané dámě nelíbí, pravda je taková, že jim to ženy stejně neuvěří. Konfrontaci jako takové se tedy stejně neubrání.

Rodiče tě chtějí poznat

Z pohledu mužů tato věta značí pouze dvě věci. Buď vztah překročil neviditelný milník závažnosti, nebo se žena snaží dostat partnera pod rodinný mikroskop a učinit na něm jakýsi pokus odolnosti. Na tom by se mělo poznat, zdali je vhodným partnerem do budoucna.

Musíme si promluvit

Podle mužů jedna z nejhorších vět, ze kterých jde strach. Při jejím vyslovení si totiž připadají jako malá děcka, kterým chce rodič vyčinit. Vědí, že to, co bude následovat, nebude nic příjemného a rozhodně nepůjde o nic banálního. Může jít i o rozchod.