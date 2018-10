bok, Novinky

Soustředí se pouze na to, co chtějí

Ženy, které jsou ve své práci velmi úspěšně, jsou z běžné každodenní rutiny naučené plně se soustředit na vytyčený cíl. V práci je to možná výhoda, při navazování vztahů takové jednání ale může být spíše pomyslnou brzdou.

Vysvětlení je jednoduché - při zaměření se na cíl ženy často zapomínají na to, co naopak nechtějí. Laicky vysvětleno - žena se zaměří na to, aby byl muž podobně úspěšný jako ona, měl stejné záliby, byl společenský atd. A za tím si jde. Už ale nehledí na detaily, že je možná společenský až příliš a jeho konverzování se dá směle srovnávat s otevřeným koketováním s „každou sukní”, že si dá rád skleničku častěji, než je přínosné, atd.

Muž, který se tak na počátku zdál být ideální, má po pár týdnech k dokonalosti daleko. I proto je vhodné si hned na počátku udělat kromě pozitivních vlastností i přehled těch negativních, které by takový partner rozhodně neměl mít. Počáteční výběr se tak možná zúží, ale následný výhled na trvalý vztah se tím výrazně zvýší.

Neumějí čekat



Jít si tvrdě za svým se v zaměstnání hodí, ve vztahu to ale může napáchat více škody než užitku. Muži rádi ženu dobývají, chtějí znát její tajemství, rádi ji překvapují.

Úspěšné ženy ale málokdy chtějí čekat, než se k tomu muži odhodlají. Proč čekat, než zavolá on? Zavolám mu sama, aspoň zjistím, jak vztah vidí.... atd. Zpočátku možná atraktivní chování může po čase pro mnoho mužů představovat břemeno, které nebudou chtít nést.

Pracovní úspěchy vs. osobnost



Úspěšné ženy se svou prací rády chlubí. V počátcích vztahu to může být pro mnohé muže i sexy, rozhodně to ale nevypovídá nic o tom, jaká je žena ve skutečnosti, cituje server Yourtango.

Ve vztahu totiž nejde o to, zda je žena výkonnou ředitelkou nebo manažerkou, ale o to, jaká je uvnitř - jak by se dala popsat jako osobnost. Proto je dobré stát si za svými úspěchy, ale nechlubit se jimi a nedávat je na odiv den co den.