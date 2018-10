Jak muži bez obav říci přesně to, co chcete

Ne každá žena dokáže s mužem otevřeně komunikovat bez obav, aby řekla přesně to, co má na srdci, a přitom muž přesně pochopil, co mu chtěla říct a nikterak ho tím neurazila či nerozzlobila. Koučka Lara Riggiová na svém blogu ženám doporučuje držet se následujících rad.