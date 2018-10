Proč se lidé v dlouhodobých vztazích více podobají svým partnerům

Nedávno svět obletěla série fotografií, na kterých byl zachycen známý herec a sex symbol přelomu tisíciletí Brad Pitt, jak se v průběhu let postupně stylizoval do podoby svých tehdejších partnerek. Ačkoli tato transformace může být na první pohled zábavná, pravdou je, že není zdaleka ojedinělá a podle vědců je to dokonce poměrně častý jev. Jak je to možné a co nás k tomu vede?