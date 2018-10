das, Novinky

1. Stisk ruky

Stisk ruky je obvykle to první, co činíme, když se s někým seznamujeme či potkáme někoho, ke komu máme vzájemný respekt. Mnozí z nás si ale neuvědomují, co na sebe prozrazují i při tomto jednoduchém zvyku.

„Například pevný stisk prozrazuje, že jste pozitivní, energičtí a jistí sami sebou a to všechno v pozitivním slova smyslu,” vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy a seznamování Cynthia Clarková.

„Naopak slabým, rychlým stiskem tzv. leklé ryby upozorňujete na své slabiny, nízké sebevědomí a téměř žádnou sebejistotu. Zároveň tak můžete dávat najevo i svůj nezájem. Nic se nemá ale přehánět. Příliš silný stisk, který může druhého až bolet, upozorňuje na vaši touhu po dominantnosti a ovládat druhé,” dodává.

2. Stav pokožky



Měkká, jemná pokožka může prozrazovat citlivost jedince. Pokud je jemná pokožka suchá, pak to značí nejen zaměstnání vázané na počítač, ale také, že je pro dotyčného důležitá kariéra a že dokáže nahlas mluvit o svých pocitech.

Suchá, ale ne příliš jemná pokožka je doménou pro aktivní sportovce, kteří sice nepostrádají citlivost, ale jsou známí pro své špatné schopnosti sdělovat vlastní pocity.

„Muži s hrubou kůží se sice nebojí manuální práce, ale komunikace s nimi je složitá. Také často postrádají schopnost sdělovat své pocity,” upozorňuje Clarková.

Jemná, ale přitom mastnější pokožka značí, že se jedná o velmi citlivého jedince, někdy až přecitlivělého. Podle mnohých lidí i muže velmi lenivého.

3. Co prozradí dlaně



Někteří lidé mají dlaně plné čar a rýh. Podle odborníků to značí, že prožívají nadměrný stres. Podrobná analýza těchto rýh ale značí i mnoho dalšího. Například to, jaký má dotyčný talent.

Pokud má muž na svých dlaních velmi málo čar, je pravděpodobné, že se jedná o svobodomyslnou osobnost, která si s sebou ale může nést spoustu nevyřešených problémů, protože před nimi jednoduše utíká.

Zajímavosti může prozradit i tvar dlaně

Pokud je dlaň čtvercového tvaru, kdy je od zápěstí ke spodní části prstů přibližně stejně dlouhá jako prsty, pak to značí praktičnost a oblíbenost muže, který se rád učí na základě experimentů a praktických zkušeností. Rozhodně se tedy nejedná o studijního ani kancelářského jedince, který se vyžívá v papírování.

Čtvercová dlaň, kde je palec výrazně menší než ostatní prsty a svírá s nimi pravý úhel, může naopak upozornit na intelektuální schopnosti a zvídavost. Přestože předností těchto lidí jsou komunikační dovednosti, často se dostávají do stresových situací a lépe se orientují ve vztazích na pracovišti než v rodinných vztazích.

Oválná dlaň, kde je nejširší část dlaně větší než délka od zápěstí po spodní část prstů a prsty jsou dlouhé a pružné, značí, že se jedná o emocionální a nevyrovnané jedince, kteří špatně zvládají své úzkosti. Často více naslouchají svým pocitům než logickému myšlení a mají umělecké nadání.

Obdélníkový tvar, kde je dlaň od zápěstí po spodní část prstů delší než poměrně krátké prsty, může upozornit na to, že se jedná o ohebné jedince, kteří jsou netrpěliví, ale přitom mají výborné vůdčí schopnosti a vize do budoucnosti. Nicméně okolí je často vnímá jako ne příliš tolerantní a ohleduplné jedince.

4. Nehty

Nehty dokážou prozradit mnohé o kvalitě života dotyčného a jak se mu daří po zdravotní stránce. Červené nehtové lůžko může znamenat, že mají dotyční problém s vysokým krevním tlakem. Modrá barva lůžka zase značí problém s okysličováním.

Lidé s čistými nehty o sebe nejen více pečují, ale jsou i pořádkumilovnější. Špinavé a neupravené nehty značí opak.

5. Rovnost prstů

Zakřivené prsty mohou znamenat, že muže dlouhodobě trápí určité věci, které se mu nedaří dostat z hlavy. Naopak rovné prsty upozorňují na sílu muže a jeho schopnosti řešit stresové záležitosti.

Nejkřivějším obvykle bývá prostředníček, který se často ohýbá směrem k prsteníčku. Podle odborníků je to známka starostí či stresu souvisejícího s rozhodováním ohledně financí a zaměstnání.

Pokud má muž zarudlé křivé prsty, pak má obvykle problém se svou důvěryhodností. Je pravděpodobné, že si bude často vymýšlet, lhát, překrucovat a přehánět.

Samozřejmě křivé prsty mohou vzniknout i následkem nějakého úrazu či nehody, proto je důležité se druhých nejprve ptát, než je začnete hodnotit.

6. Teplota rukou

Pokud muži během prvních okamžiků s vámi ruce zchladnou, pak to značí jeho nervozitu a touhu na vás zapůsobit. Nicméně má-li ruce konstantně chladné, je spíše pravděpodobné, že má problém s oběhovým systémem.

Teplé ruce zase ukazují nejen dobrý oběhový systém, ale také, že se muž s vámi cítí dobře, bezpečně a sebejistě.