Alice Vondrová, Právo

Žena si tak na sebe ale šije bič. Musí nejen vydělávat a starat se o domácnost, ale také muži věnovat svůj veškerý čas, jakmile by tak neučinila, hned je oheň na střeše. Čím více se totiž prohlubuje jeho závislost na ženě, tím víc se bojí, že ji ztratí.

Žárlí tak na všechno, co mu bere ženinu pozornost, čemu věnuje svůj čas a své emoce. Očekává totiž od ní, že se bude chovat tak, aby měl stále pocit jistoty a bezpečí. Jedině tak se bude cítit šťastným. Jenže tohle si děti musí užít u maminky. V dospělosti už to nemohou od nikoho čekat na sto procent.

Rovnocenní partneři nemají povinnost činit se vzájemně šťastnými. Žádný člověk nemůže být odpovědný za štěstí druhých, ale jen za to své. To bývá většinou produktem vlastní aktivity a úhlu pohledu na události. Nelze pasivně čekat, až mi někdo to štěstí dodá, nebo dokonce to vnímat jako partnerovu povinnost.

Další nesmyslná tvrzení



Další nesmysl, který často hlásají závislí partneři, je tvrzení, že partner, který mě miluje, musí automaticky poznat, co cítím a co si myslím. Blízcí lidé sice bývají vnímavější na signály partnera a ledacos vycítí. Ale nikdy to není dokonalé. Poznat lze, že je partner naštvaný. Příčinou však může být mnoho věcí. „Pokud chceme, aby nám partner rozuměl, musíme mu jasně sdělit, co nás trápí a co pro nás může udělat.”

Stejně nesmyslné mohou být i požadavky typu, že musíte být stále spolu a dělat vše společně. I dvojice naprosto sladěné nemůžou dojít k dokonalé symbióze. Už jen proto, že muži a ženy mají různé zájmy, aktivity, profese i přátele. Pokud partnera k něčemu takovému nutíte, omezujete příliš jeho osobní svobodu a to se negativně projeví v atmosféře vztahu. Vždy je důležité zachovat určitou míru osobní svobody.

Scestná je i představa, že partneři budou zároveň nejlepšími přáteli. Partnerství má prvky přátelství, ale aby se partner stal nejbližším důvěrníkem, je nebezpečné. To protějšek nemusí unést. Proto bychom měli mít přátele.

Pokud doma takového muže máte, pak vězte, že jediná pomoc spočívá v tom, že mu nebudete dál umožňovat, aby byl na vás tak závislý. Podpořte ho v tom, aby se choval samostatněji a sebevědoměji, tedy aby se vzmužil a přestal se chovat dětinsky.