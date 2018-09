bok, Novinky

Podle studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v odborném časopise Development and Learning in Organisations, až 70 procent žen tvrdí, že byly na pracovišti uráženy a šikanovány kolegyněmi, v důsledku čehož se následně zhoršil i jejich případný kariérní postup.

Podobný druh chování, kdy ženy, většinou na vyšších pozicích, záměrně podkopávají a snižují autoritu jiných žen, případně využívají svou pozici k tomu, aby s nimi manipulovaly, odborníci označují jako tzv. syndrom včelí královny.

Podle autorky studie, londýnské konzultantky a zakladatelky platformy Tech Women Today Cecilie Harveyové, je podobné chování pro ostatní ženy na pracovišti tou největší překážkou vůbec, co se týče jejich dalšího pracovního vývoje.

„Tyto úspěšné ženy často záměrně zabraňují jiným nadaným a talentovaným ženám v jakémkoli postupu na pracovišti,” dodává s tím, že tvoří na pracovišti 58 procent z těch, kteří šikanují své okolí (a to i kvůli strachu z konkurence) a v 90 procentech případů si vybírají stejné pohlaví - tedy právě nové nebo nadané kolegyně. Mužské kolegy naopak většinou podporují.

„Podobné chování může mít navíc negativní dopady nejen na kariéru šikanovaných jednotlivců, ale i celé organizace,” cituje její vyjádření Independent.

Harveyová se do studie pustila poté, co sama zažila v zaměstnání podobný druh šikany. Jak dodala, takové ženy jsou dospělé verze dívek, které podobně šikanují své spolužačky už na škole. Ty dospělé jsou jen mnohem vypočítavější.

„Tento výzkum dodává nový pohled na staré tvrzení, že jsou to často sexističtí muži, kteří zabraňují ženám v postupu,” dodala pro The Sunday Times. „Pokud chtějí organizace zvýšit počet zkušených žen na vyšších postech, pak musejí vzít v potaz i to, že existuje něco jako syndrom včelí královny, a vypořádat se s ním,” uzavřela.