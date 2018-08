lin, Novinky

1. „Nechodíš do společnosti“

Vyčítá vám kamarádka, že se málo zúčastňujete veřejných událostí? Vysvětlete jí, že máte své důvody.

„Někdy si lidé potřebují od randění odpočinout, aby načerpali novou sílu, kterou pak mohou vložit do nového vztahu. Začněte s randěním, až to budete opravdu cítit,“ říká terapeutka a sexuoložka Isiah McKimmieová pro Huffington Post.

2. „Jsi příliš vybíravá, musíš slevit na standardech“

Standardy mají svůj význam a jejich snížením se akorát zapletete do vztahu, který nikam nepovede. Z minulých vztahů už jistě víte, co od partnera očekáváte a co naopak ne.

Pokud již na začátku nesdílíte s partnerem společné hodnoty, je zbytečné ze svých nároků slevovat jen z toho důvodu, že nechcete být sama. Takový vztah by ostatně měl krátkého trvání.

3. „Neztrácej čas na seznamkách, láska si tě najde sama“

Také vás kamarádi neustále nabádají, abyste poznali nové lidi, ale když přijde řeč na seznamku, dívají se na vás s nedůvěrou a možná i obavami? V dnešní době neomezených možností je paradoxně těžší se seznámit než kdykoliv jindy.

Pokud vám randění přes seznamku pomáhá nahnat ztracenou sebedůvěru nebo cokoliv jiného, nevzdávejte se ho. Ostatně nikdy nevíte, kde na vás čeká váš princ na bílém koni.

4. „Potřebuješ najít spřízněnou duši. Nezahazuj se jen tak s někým“

Spřízněná duše je zavádějící pojem, který dokáže svobodné kamarády akorát tak dostat do depresivní nálady. I lidé, kteří jsou povahově naprosto odlišní, mohou sdílet stejné ideály a tvořit sehraný pár. Nikdy tudíž nemůžete vědět, s kým nakonec skončíte.

5. „Možná by ti neuškodilo se začít lépe oblékat“

„Drastická změna stylu a vkládání výrazně většího úsilí do svého vzhledu než kdy jindy slouží jako klamavá reklama a může se vám vrátit jako bumerang,“ vysvětluje terapeutka Danielle Keplerová.

Samozřejmě, péči o zevnějšek není radno zanedbávat a neupravený vzhled nikoho příliš nezaujme, ale nesnažte se ze sebe dělat to, co nejste a ani nechcete být. Pamatujte, že žena, která není spokojená sama se sebou a musí se přetvařovat, není připravená na vztah.

6. „Myslím, že si prostě vybíráš ty nesprávné typy“

Ačkoliv je tato věta dosti nevybíravá, může na ní být špetka pravdy. Pokud si myslíte, že navzdory všem svým předsevzetím se stále pouštíte do těch stejných vztahů, možná je čas vyhledat psychoterapeuta, který vám pomůže se ze začarovaného kruhu dostat. Problém totiž může být hlubší, než se může zdát.