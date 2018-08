das, Novinky

„Pro většinu pánů bývá auto symbolem jejich mužnosti, úspěšnosti a výkonnosti. Prostě musí být sexy. To je pro muže s velkým M základ jeho sebevědomí. Teprve za volantem takového vozu se cítí jako dokonalý chlap. Aby ho měl, dokáže mnohé obětovat. A nikdy to není jenom auto,” vysvětluje psycholožka Alice Vondrová.

Extrémní to bývá u takzvaných supersamců. Na silnici dávají světu okatě najevo, že teď jede „někdo“. Všichni ostatní musí mizet na stromy a do děr. Agresivita majitele vozu jako by byla přímo úměrná síle jeho auta.

Nicméně mužům nelze upřít fakt, že jsou pohotovější, jejich řízení je mnohem techničtější, umí lépe reagovat v krizových situacích, rychleji vyhodnocují a lépe se orientují v prostoru než ženy.

Ženy to mají jinak

Ženy auto chápou jako prostředek, který jim usnadní život. Obvykle nepotřebují zbytečně silný nebo luxusní vůz. Záleží jim spíše na tom, aby si pořídily milou a pracovitou služku, která bude spolehlivá.

„Na silnici se až na výjimky nechovají tak drsně nebo bezohledně. Jsou opatrnější a zodpovědnější. Jezdí méně razantně a méně porušují předpisy. Ukazují to i statistiky. Podle nich se ženy podílejí na smrtelných dopravních nehodách zhruba deseti procenty. A jejich havárie nemají tak tragické následky,” upozorňuje Vondrová.

Chovají se zodpovědněji asi proto, že si jízdou nic nedokazují. Jde jim jen o to, aby se bez problémů přemístily z místa A do místa B. Proto jedou co nejbezpečněji, zvláště když vezou děti. Naprostá většina z nich není agresivní a vůbec neřídí špatně.

Což potvrzuje i dopravní psycholog Karel Havlík. Podle něj jsou některé ženy v mnoha ohledech lepšími řidičkami než muži, a to především díky svému nadhledu, který jim dává velkou výhodu. S nikým nepotřebují závodit, a pokud je předjede horší auto, rozhodně si z toho nic nedělají.

Svá slabá místa mají všichni



Každý řidič má ale nějakou slabinu, na které by mohl ještě zapracovat. Není to však jediné, co ohrožuje bezpečnou jízdu. Mnoho z nás má za volantem také nespočet zlozvyků, kterých je potřeba se zbavit co nejdříve.

Statistiky za rok 2017 ukazují, že první místo v žebříčku příčin dopravních nehod obsadila „nepozornost při řízení“. Ta zaviní téměř každou pátou nehodu. Největší hrozbou je pak používání mobilu za volantem. Manipulace s mobilem může dokonce za každou čtrnáctou škodu z povinného ručení.

Šedesát procent řidičů používá mobil za volantem a téměř třetina z řidičů během jízdy esemeskuje či chatuje. Na tristní stav upozorňuje i aktuální kampaň Policie ČR, BESIP a České kanceláře pojistitelů s názvem #nepozornostzabiji. Jejím hlavním cílem je změna chování řidičů, kteří by si měli uvědomit, že se během jízdy musí věnovat především řízení.

Mobil však není jediná věc, která odvádí naši pozornost od řízení. Řešení stresových záležitostí a problémů za volant také nepatří, stejně jako dohadování s dětmi cestou do školy. Kouření a jídlo by si měl každý dopřát jen v okamžiku, když někde bezpečně zaparkuje. Stejně jako ženy řešit úpravu svého zevnějšku.

Samozřejmostí by pak mělo být zapínání pásů a dávání dětí do sedaček dle předpisů. Vaše řidičské schopnosti se tím sice nezlepší, ale minimálně se zmírní případné následky, takže je nutné to připomenout.

Co vám ale dnes už může pomoci při řízení, je vaše auto. Respektive systémy aktivní bezpečnosti, jinak také asistenční systémy, které má dnes už mnoho nových aut. Jedná se o nejrůznější technické vlastnosti vozu, které pomáhají zabránit nebo předcházet dopravním nehodám.

„Pokud si ve dnešní době kupujete nové auto, rozhodně se na prvky aktivní bezpečnosti zaměřte. Součástí výbavy kvalitních vozů jsou už dnes nejen kvalitní airbagy, ale i systémy aktivní bezpečnosti, jako je systém pro předcházení kolizím s detekcí chodců, upozornění na dění za vozem či systém pro monitorování slepého úhlu,” dodává Jitka Jechová z českého zastoupení společnosti Toyota.