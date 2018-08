lin, Novinky

Nemáte po své předchozí zkušenosti na randění ani pomyšlení? Věřte, že je to normální a zdaleka tím neprocházíte sama. Byla by ale škoda zanevřít na svůj milostný život jenom proto, že vám to jednou nebo i vícekrát nevyšlo. Přečtěte si následující rady, které vám v začátcích nového randění pomohou.

1. Ujasněte si, zda jste připravená

Každá žena se s rozvodem vyrovnává jinak. Jedné stačí půl roku, druhé třeba dva roky. Pravdou je, že neexistuje žádná kalkulačka, která by spočítala, po jak dlouhé době od rozvodu by se mělo začít randit, a proto závisí jen na vás, kdy se pro to rozhodnete.

2. Můžete se bát, ale nenechte strach vyhrát

Připravte se na to, že začátky budou těžké. Nejspíš nebudete vědět, jak na to a budete se stydět. To vám ale nesmí podrazit kolena. Tyto pocity jsou totiž naprosto normální.

Pokud se na klasické randění necítíte, klidně řekněte svým důvěrným kamarádkám, že jste připravená poznávat nové lidi a vyrazte k nim například na večírek nebo letní grilování.

3. Vyhněte se negativním myšlenkám

Řekněme si to upřímně, po bolestivém rozchodu je velmi jednoduché házet všechny muže do jednoho pytle. Tato zahořklost vůči opačnému pohlaví ale může být pěkně nebezpečná. Přiznejte si, že jste zkrátka neměla štěstí, ale to neznamená, že vás to musí potkat znovu. Na světě žije mnoho mužů, někde mezi nimi je určitě i vaše spřízněná duše.

4. Neberte děti jako výmluvu



„Spousta žen se schovává za děti a berou je jako výmluvu, proč nemohou začít randit,” říká terapeutka Susan Pease Gadouaová pro server Woman´s day. To je ale chyba, většina dětí si jen přeje, aby jejich rodiče byli šťastní a nic dalšího neřeší. Samozřejmě, že domů byste měla brát jen partnery, se kterými to opravdu myslíte vážně, ale jinak se není čeho bát.

5. Vyzkoušejte online svět

V době, kdy jste začínala s randěním, nejspíš ještě neexistoval internet, nebo alespoň neměl takové slovo jako dnes. Věřte ale, že online seznamování není zas tak špatné, jak se zdá. Zejména v pozdějším věku vám může pomoci sehnat stejně naladěné partnery, kteří se v reálném životě hledají stejně obtížně jako jehla v kupce sena.

6. Proberte zájemce



Ruku na srdce, je dost nepravděpodobné, že první muž, se kterým půjdete na rande, bude ten pravý. Popravdě se připravte spíše i na několik desítek zájemců, protože hledání kompatibilních partnerů je tak trochu běh na dlouhou trať. Nenechte se znechutit prvními nepovedenými schůzkami a vyčkejte. Ne nadarmo se říká, že to nejlepší přichází nakonec.