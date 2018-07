lin, Novinky

„Sexuální apetit má tendence občas s věkem polevovat, ale nebojte se, že byste k oslavě některých z kulatin dostala nevyžádaný dárek v podobě výrazně sníženého libida,” říká gynekolog John Thoppil. I přesto ale každá věková skupina zahrnuje určité faktory, které pozitivně i negativně ovlivňují váš sexuální život. Chcete vědět, jaké to jsou?

Sex ve dvaceti

Sexuální život ve dvaceti se standardně podobá horské dráze. Patří k němu prozkoumávání nových věcí i partnerů. Touha hraje ve vztahu zpravidla hlavní roli a reprodukční orgány jsou na svém vrcholu.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento věk přináší jen samé potěšení, i zde existují faktory, které dokážou sexuální apetit narušit. Zejména se jedná o hormonální antikoncepci, jejíž užívání má občas za následek snížené libido. Sexuální apetit ale může narušit i neschopnost socializace, nedostatek sebevědomí a psychické problémy.

Sex ve třiceti

Obecně vzato je sex po třicítce považován za kvalitnější než ten ve dvaceti. Víte, co od něj očekávat, co se vám líbí a co naopak ne. I tento věk má ale svá úskalí. Pokud jste například nedávno zaznamenala menší potřebu sexu, nezoufejte.

„Právě v tomto věku totiž dochází k pomalému ubývání testosteronu,” říká gynekoložka Jennifer Landaová pro server Health. Sex navíc začíná prudce potlačovat únava, kariéra i děti a ženy tak mají větší chuť na spánek než na sex.

Sex po čtyřicítce

Sex po čtyřicítce zpravidla zasáhnou hormonální změny, které dále vedou k menopauze, během níž se snižuje tvorba estrogenu. „Pokles estrogenu může způsobit to, že vaginální tkáň přestane být vlhká a sex tak může být bolestivý,” říká doktor Thoppil.

Dále také dochází k silnějšímu premenstruačnímu syndromu, střídání nálad, tloustnutí, nespavosti a podrážděnosti. „Pokud se vám ovšem povede tyto negativní faktory překonat, dobrou zprávou je, že ve 40 jsou již zpravidla vaše děti starší, a vy tak budete mít více volného času na společnou romantiku s partnerem, které se vám ve třiceti nejspíš příliš nedostávalo,” dodává Landaová.