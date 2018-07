lin, Novinky

Pokud vás čeká první společná dovolená s vaším partnerem, nebo víte, že minulé dovolené se vám příliš neosvědčily, pak je potřeba se na ni tentokrát pořádně připravit.

S tím souhlasí i expertka na vztahy Susan Winterová: „Cestování je sice romantické, ale dokáže i pořádně potrápit. Stačí, když se vám rozbije auto, hotel neodpovídá popisu nebo se ztratíte při prozkoumávání blízkého okolí. Všechny tyto a jiné příhody pak často končí hádkami, které naruší emocionální a romantické zážitky,” říká pro Health. Připravte se proto na dovolenou dopředu pomocí našich jednoduchých rad a uvidíte, že se vyhnete zbytečným nedorozuměním a konfliktům.

Vyberte si destinaci, kterou máte oba rádi

Výběr destinace je stejně důležitý jako rozhodnutí, jestli chcete vůbec cestovat. Někdo si totiž pod pojmem dovolená představí Alpy a pohorky, někdo zase luxusní resort a neustálý příval koktejlů. Navíc je důležité si uvědomit, že i když svého partnera velmi milujete, není potřeba se mu ve všem podřizovat. Dohodněte se proto na kompromisu, který oceníte oba a vyhnete se tak noční můře, ve kterou se nevydařená dovolená dokáže přetvořit.

Stanovte si rozpočet

Víme, že peníze patří mezi ošemetná témata, a to zejména v novém vztahu. Dovolená pak patří mezi poměrně nákladné záležitosti a není tak nic horšího, než když kvůli ní zcela překročíte vámi stanovený rozpočet.

Vyjasněte si proto hned na začátku, kdo bude co financovat, jestli vás přítel pozve, nebo budete vše platit na půl. Uvidíte, že vám spadne velký kámen ze srdce.

Diskutujte o svých očekáváních

Někteří lidé vidí dovolenou jako čas, kdy odloží všechny povinnosti a vrhnou se do sladkého nicnedělání. Druzí zase berou dovolenou jako příležitost k protáhnutí všech zanedbaných svalů a chtějí co nejvíce cestovat a poznávat novou kulturu i aktivity. Ujistěte se proto hned na začátku vašich plánů, co od dovolené očekáváte a snažte se z ní udělat kompromis. Nebo se předem domluvte, co budete dělat. Ušetříte si tak spoustu zklamání a hádek.

Naplánujte si čas jen pro sebe

Ačkoliv to možná zní zvláštně, trávit o společné dovolené čas o samotě má smysl. Nikde se přeci nepíše, že pár musí trávit dovolenou jako dvojčata. Při přílišné těsnosti, na kterou nejste zvyklí, totiž dochází k ponorce a hádkám, kterým se dá ale snadno vyhnout.

Stačí si užít alespoň nějaký čas po svém. Pošlete svého partnera například na golf, masáž či výlet do nedalekého městečka, a to samé udělejte vy. Uvidíte, že díky času strávenému o samotě budete mít více prostoru na přemýšlení a budete si svého partnera více vážit.

Připravte se na nejhorší

Na dovolené se často objevují stresy v podobě zmeškaného letadla, neodpovídajícího ubytování a tak dále. Ne každý zvládá řešit takové situace s klidem, a proto se připravte i na to, že se možná vy nebo váš partner lidově řečeno nepříjemně vybarvíte.

Buďte na to připraveni a ujistěte se s partnerem navzájem, že tyto situace budete řešit co nejvíce v poklidu a jeden druhého podpoříte, i když s vámi nebude zrovna lehké pořízení.