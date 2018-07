Jaroslav Zvěřina, Právo

Pokud si muži zlepší fyzičku alespoň tak, aby byli schopni rychlé chůze, nic jim nehrozí. Soulož představuje stejnou zátěž, jako když svižně vyjdeme do druhého patra.

Navíc se většinou nepotřebují šetřit, naopak se aktivním pohybem potřebují dostat do kondice. Musí být samozřejmě přiměřený jejich věku a zdraví. Pomůže jim i dohled lékařů. Jakou námahu zvládnou, to přesně ukážou zátěžové testy. Proto je dobré, když poté, co přestáli infarkt, nastoupí do lázní na rehabilitační pobyt, který jim pojišťovny hradí. Tady se řadu věcí naučí a prakticky si je vyzkoušejí.

Pokud se budou pravidelně věnovat rekreačním sportům, nebo aspoň svižné chůzi, má většina z nich šanci, že jejich srdce bude téměř tak výkonné jako srdce zdravého trénovaného člověka.

Aktivní pohyb jim obvykle vrátí také ztracené sebevědomí a podpoří jejich psychiku. U mužů po infarktu nejsou totiž ničím výjimečným úzkostné stavy, depresívní nálady nebo sklon se přehnaně sledovat a chovat se tak trochu jako hypochondr. Lékařům a lázeňskému personálu pak dá někdy dost práce přesvědčit je, aby se věnovali rozumným a pravidelným aktivitám.

To, co živí obavy kardiaků, jsou i historky o mužích, kterým při souloži selhalo srdce. Jak ukazují naše zkušenosti i různé průzkumy, dochází k tomu nápadně často u starších mužů, kteří mají pohlavní styk s milenkou. Negativní roli v tom tedy nesehrává tělesná námaha, ale stres. Při sexu s manželkou k podobným případům téměř nedochází, a to ani u pacientů s nemocnými cévami i srdcem.

To možná většina mužů neví. Stejně jako netuší, že poruchy erekce velmi často signalizují blížící se kardiovaskulární potíže. Když jsme před lety studovali v Sexuologickém ústavu život mužů, kteří přestáli srdeční infarkt, zjistili jsme, že téměř polovina z nich měla problémy s erekcí řadu měsíců před první srdeční atakou. Je to pochopitelné. Cévy mívají postižené aterosklerózou v celém organismu. Tepny v penisu jsou ale tenčí než ty v srdci, proto se u nich projeví potíže s průtokem krve dřív. Muži s poruchami erekce by měli co nejdříve mluvit se svým lékařem. Mohou si tím zachránit život.

Potíže se ztopořením mívají také muži, kteří si léčí vysoký krevní tlak nebo třeba nedokrevnost dolních končetin. Tu často doprovázejí poruchy prokrvení pánve a penisu. Většině těchto pacientů mohou pomoci léky typu viagry, které zlepší prokrvení pohlavního údu. Pokud postižení muži neberou léky obsahující nitroglycerín, nemusí se jejich užívání bát.

Dámy jsou v porovnání s pány v nevýhodě. Po klimakteriu je začnou dohánět, pokud jde o infarkty a kardiovaskulární potíže. Jejich pohlavní orgány jim však nevyšlou tak jasné varování jako penis mužům.