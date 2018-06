Dana Sokolová, Novinky

1. Vyžadujte osobní schůzku



Rozvod je velmi emocionální záležitost, a i když budete sebevíce chtít, aby vše proběhlo rychle a v klidu, jen těžko se obejdete bez projevů emocí. Při výběru právního zástupce byste tak i emoce měli brát na zřetel. Bohužel ne každý rozvodový právník je schopen empatie, což může posléze hrát ve váš neprospěch.

„Může jít o sebeúspěšnějšího právního zástupce, který má skvělé právní zázemí, má za sebou spoustu vyjednaných dohod a dalších zkušeností, ale pokud nebude schopen empatie, v rodinném právu může pohořet,” upozorňuje na svém blogu rodinná právnička a mentorka Melissa Kucinski.

Při výběru právního zástupce je tak lepší než na úspěchy mimo rodinné právo hledět i na jeho osobnostní rysy a na způsob komunikace s vámi. Je velmi důležité, zda s vámi dokáže mluvit přímo, nepovyšuje se nad vás a projeví určitým způsobem i zájem o vás, tzn. že vám nebude jen prodávat svůj produkt, ale projeví nějakým způsobem i svou účast.

Dále byste měli mít vždy na mysli, že advokát se o vás během řízení dozví velmi mnoho informací, a to pozitivních i negativních, včetně těch nejintimnějších. Proto v něj od samého začátku musíte mít maximální důvěru.

2. Popřemýšlejte nad finanční stránkou a dětmi



Než půjdete na první schůzku s právníkem, popřemýšlejte i nad tím, jak to bude s dětmi a financemi.

Máte-li děti, pak přemýšlejte, jak spolu s druhým rodičem spolupracujete z pohledu výchovy, péče či každodenního běhu dne. Jak spolu v tomto směru komunikujete, jaká forma komunikace vám oběma vyhovuje a zda jste schopni o svých dětech nadále rozhodovat, pokud jde o jejich zdraví či vzdělání.

Velmi důležité je mít již dopředu jasno, jak by měla dál fungovat péče o děti po rozvodu i s ohledem na přání samotných dětí. Je důležité myslet na všechny praktické záležitosti - na školu, mimoškolní aktivity, potřeby, ale i jejich vztahy, přátele, i na to, jak budou reagovat, že budou mít najednou dva domovy.

Určitě nebude snadné si všechny tyto věci, jak budou fungovat, dopředu představit, ale je důležité, abyste byli schopni svému právnímu zástupci říct své představy, plány i cíle.

To samé platí i o finančních záležitostech. Je důležité si uvědomit, jaký hmotný i nehmotný majetek máte nyní, jaký je váš životní standard, jaké máte výdaje ve srovnání s příjmy apod. Musíte si umět spočítat, jaký by byl váš život, pokud budete žít bez příjmů partnera. Je důležité do toho započítat i případné hypotéky či úvěry, pokud byste museli řešit nové bydlení, případně jak byste museli řešit ty stávající.

3. Stanovte si své cíle



Dobrá příprava na schůzku s rozvodovým právníkem zahrnuje i uvědomění si své situace, svých potřeb a nutnost stanovit si cíle. Zapomeňte v těchto případech na zkušenosti svých přátel či lidí na diskusních fórech na internetu. Každá interakce je odlišná, stejně tak vztahy v rodině či povahy jednotlivých aktérů rozvodu.

„Můžete mít pocit, že vaše situace je stejná či minimálně velmi podobná, ale každý rozvod je tak odlišný, že se nevyplácí hledět na zkušenosti druhých, ale vnímat jen svou vlastní situaci,” doporučuje právnička.

Při rozvodech se mění situace ze dne na den. Stačí, aby protistrana vyslechla názor někoho nového, a její postoje se mohou v okamžiku změnit.

„Můžete dostat soudce, který si sám prošel vlastním rozvodem a je možné, že bude reagovat úplně jinak než jiný soudce, který si tímto procesem neprošel apod.,” dodává odbornice.

Dost často se stává, že o vaší budoucnosti nakonec rozhodnou naprosté drobnosti, kterým vy nebudete přikládat důležitost, proto je tak důležité, abyste vy i váš právník byli připraveni reagovat na každou nově vyvstalou situaci.